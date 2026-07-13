Mundial 2026: cómo y dónde conseguir boletos para las semifinales

La demanda por las semifinales del Mundial 2026 se disparó. Estas son las opciones más seguras para conseguir boletos y cuánto cuestan

Aficionados Buscan Boletos Para Las Semifinales | Mauro Pimentel | AFP

La ronda de semifinales de la Copa Mundial se perfila como uno de los eventos deportivos más codiciados del año en Estados Unidos.

Los enfrentamientos de Francia vs. España en el estadio de Dallas y el partido de Inglaterra vs. Argentina en Atlanta han generado una enorme demanda entre aficionados de todo el continente, especialmente entre la comunidad latina que busca vivir de cerca una de las etapas más emocionantes del fútbol mundial.

Recuerden que en caso de no conseguir boletos para los duelos de semifinales, se tiene la alternativa de los FIFA Fan Festival en las distintas sedes de Estados Unidos,

Aunque gran parte del boletaje oficial ya fue vendido, todavía existen canales autorizados y plataformas reguladas que permiten conseguir entradas de forma segura sin recurrir al mercado informal.

Conocer los precios oficiales, las opciones de reventa y las medidas de seguridad puede marcar la diferencia entre asegurar un lugar en el estadio o caer en una estafa.

Canales oficiales para comprar boletos del Mundial 2026

La primera recomendación es acudir directamente a los sistemas administrados por la FIFA. El organismo mantiene activa su fase de ventas de última hora, donde libera remanentes de boletos procedentes de patrocinadores o devoluciones corporativas.

Otra alternativa segura es la plataforma oficial de reventa de la FIFA, donde los aficionados pueden revender sus entradas al valor original de lista, evitando la especulación y garantizando la validez del boleto digital.

Los precios oficiales para semifinales están divididos por categorías:

Categoría 1: 3,295 dólares

3,295 dólares Categoría 2: 2,350 dólares

2,350 dólares Categoría 3 : 930 dólares

: 930 dólares Categoría 4: 420 dólares

420 dólares Supporter Tier: 60 dólares

Además, el sistema Right to Tickets (FIFA Collect) ofrece accesos garantizados para partidos específicos. En la semifinal de Dallas, los boletos de Categoría 1 aparecen desde 5,555 dólares y los de Categoría 2 desde 3,850 dólares. Para la semifinal de Atlanta, los precios parten de 4,500 dólares en Categoría 2 y 3,388 dólares en Categoría 3.

Reventa regulada: precios y recomendaciones para evitar fraudes

Cuando el mercado primario se agota, plataformas como SeatGeek, StubHub, TickPick, GameTime y SeatPick se convierten en las principales opciones para los compradores de último momento. Todas ofrecen protección al consumidor y reembolso en caso de boletos inválidos.

Los precios de reventa muestran diferencias importantes entre ambas semifinales:

Para el Francia vs. España en Dallas, los precios más accesibles son:

SeatPick: 1,134 dólares

SeatGeek: 1,565 dólares

GameTime: 2,320 dólares

Promedio: 2,500-5,193 dólares

Para el Inglaterra vs. Argentina en Atlanta, los precios más accesibles son:

SeatPick: 2,124 dólares

SeatGeek: 2,925 dólares

GameTime: 2,708 dólares

Promedio: 2,800-$6,152 dólares

Los paquetes de hospitalidad premium pueden superar los 19,000 dólares en Dallas y alcanzar más de 31,000 dólares en Atlanta, mientras que experiencias VIP exclusivas rondan entre 32,500 y 34,500 dólares.

Para evitar problemas, la FIFA recomienda aceptar únicamente boletos digitales transferidos mediante la aplicación oficial FIFA World Cup 2026. No son válidos los boletos impresos, capturas de pantalla ni archivos PDF enviados por redes sociales.

También conviene monitorear los precios durante las 24 a 48 horas previas al partido, ya que muchos revendedores reducen sus tarifas para liquidar inventario.

Sin embargo, en el caso de Inglaterra vs. Argentina, la fuerte demanda de aficionados británicos y sudamericanos podría mantener las entradas en niveles elevados hasta el último momento.

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