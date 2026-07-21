Leagues Cup 2026: así quedaron los grupos, sedes y estadios del torneo entre MLS y Liga MX

La Leagues Cup 2026 estrena formato, llevará partidos a México y volverá a enfrentar a los mejores clubes de la MLS y la Liga MX

LAFC Jugará La Leagues Cup | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

La nueva edición de la Leagues Cup en el 2026 marcará un antes y un después en la rivalidad entre la MLS y la Liga MX.

El torneo, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre, presentará un formato renovado, nuevos grupos regionales y, por primera vez en su historia, llevará partidos oficiales de la fase inicial a territorio mexicano.

Unos días antes de la gran final del Mundial 2026 en la que España venció 1-0 a la selección de Argentina, tanto la Liga MX como la MLS volvieron a sus respectivas competencias con la intención de calentar motores.

Para millones de aficionados latinos que viven en Estados Unidos, la competencia ofrecerá enfrentamientos de alto nivel, estadios emblemáticos y la oportunidad de seguir de cerca a figuras internacionales en uno de los certámenes más atractivos del continente.

Un nuevo formato busca hacer más competitiva la Leagues Cup

La edición 2026 reunirá a 36 equipos, divididos en partes iguales entre la MLS y la Liga MX. A diferencia de años anteriores, ya no existirán rondas masivas de eliminación tras la fase inicial.

Cada club disputará únicamente tres partidos frente a rivales de la liga contraria, y solo los cuatro mejores equipos de cada campeonato avanzarán directamente a los cuartos de final.

Además, continuará el sistema que elimina los empates: si un partido termina igualado después de los 90 minutos, ambos equipos suman un punto y el ganador de la tanda de penales obtiene una unidad adicional.

Para equilibrar la competencia, los organizadores dividieron a los participantes en dos grandes regiones, Este y Oeste, cada una integrada por tres agrupaciones con clubes de ambas ligas.

Entre los sectores más atractivos aparece el Este 2, donde coinciden Inter Miami, Monterrey, León, Orlando City y Nashville SC, mientras que el Oeste 1 reúne a Vancouver Whitecaps, Tigres, Atlante, FC Juárez, Minnesota United y Real Salt Lake. Otro grupo de gran interés será el Oeste 3, encabezado por Club América, junto a San Diego FC, Austin FC, Portland Timbers, Tijuana y Puebla.

La presencia del Atlante representa una de las grandes novedades del torneo, ya que ocupará la plaza que originalmente pertenecía a Mazatlán FC tras su regreso a la Primera División. Los Potros volverán así a disputar un torneo internacional frente a clubes de la MLS después de varios años de ausencia.

México también será protagonista con estadios históricos

Una de las decisiones más importantes para 2026 será la inclusión de estadios mexicanos como sedes oficiales de la fase de grupos, respondiendo a una petición constante de clubes y aficionados de la Liga MX.

Cuatro encuentros se disputarán en México y permitirán que equipos de la MLS enfrenten condiciones muy distintas a las habituales, como la altitud y el ambiente de algunas de las plazas más tradicionales del país.

El calendario contempla partidos de gran atractivo. El 5 de agosto, Toluca recibirá a Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Díez; un día después, el Club América enfrentará a San Diego FC en el Estadio Banorte (antes Azteca). Posteriormente, el 11 de agosto, Tigres será local frente a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario, mientras que Toluca volverá a jugar en casa el 12 de agosto ante FC Dallas.

Fuera de México, varios escenarios concentrarán buena parte de la actividad. El nuevo Nu Stadium de Miami será una de las grandes vitrinas del certamen, mientras que el SeatGeek Stadium de Chicago albergará todos los partidos como local del Fire.

También destacan sedes tradicionales como Providence Park en Portland, PayPal Park en San José y el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, que recibirán algunos de los cruces con mayor convocatoria.

Con este rediseño, la Leagues Cup busca ofrecer un torneo más equilibrado, reducir los traslados de los clubes y fortalecer la rivalidad entre la MLS y la Liga MX.

Además de otorgar tres boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, la competencia servirá como un nuevo punto de encuentro para millones de aficionados latinos en Estados Unidos y México, consolidándose como uno de los eventos futbolísticos más importantes del calendario norteamericano.

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