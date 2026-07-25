Así fue el espectacular show de drones en la inauguración de los Juegos Centroamericanos 2026

La República Dominicana inauguró los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una ceremonia que integró tecnología, música y danzas tradicionales

El Olímpico Félix Sánchez, lleno de luz y color en la inauguración.

La República Dominicana abrió oficialmente los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una ceremonia que combinó música, danza y tecnología. El Estadio Olímpico Félix Sánchez fue el escenario principal de un espectáculo de 90 minutos que rindió homenaje a los cien años de historia de la justa deportiva y a la identidad cultural de la región.

Uno de los momentos más destacados fue la coreografía aérea realizada por más de 1.100 drones, que iluminaron el cielo con figuras y efectos visuales coordinados. Esta presentación tecnológica se complementó con el despliegue de 30.000 dispositivos LED entre los asistentes y un espectáculo de luces láser que integró lo digital con la puesta en escena sobre el terreno de juego.

La ceremonia contó con la participación de más de 900 bailarines, que representaron la diversidad cultural a través de coreografías inspiradas en el folclore dominicano. Entre ellos estuvieron el Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

La música dominicana tuvo un papel central en la inauguración. Artistas como Manny Cruz, Techy Fatule, Lomiel y Lápiz Conciente pusieron en escena canciones que resaltaron la identidad del país. Lápiz Conciente destacó la fortaleza y resiliencia de los dominicanos, afirmando que la dominicanidad “se lleva en la sangre, en la cultura y en el amor por la patria”, mientras que los presentes respondieron con aplausos.

¡EL ORGULLO DOMINICANO SE HIZO ESCUCHAR! 🇩🇴🎶



Danny Cruz, Lomiel, Lápiz Conciente y Melymel pusieron a vibrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con "Dominicano Yo Soy", una presentación llena de identidad, ritmo y orgullo por la República… pic.twitter.com/vfdaQ1Aykj — Claro Sports (@ClaroSports) July 25, 2026

El público pudo disfrutar de la interpretación del tema oficial “Corazón de Fiesta”, interpretado por el grupo Ilegales, que acompañó las coreografías y el espectáculo de luces. La combinación de música, danza y efectos visuales dio continuidad a la narrativa de la ceremonia, que incluyó momentos históricos y homenajes a la cultura de Centroamérica y el Caribe.

Desde horas antes, miles de espectadores se congregaron en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, mostrando entusiasmo por el inicio de los Juegos. La ceremonia fue el primer evento masivo del torneo en la capital dominicana desde hace veinte años, marcando un regreso del ambiente festivo a Santo Domingo y la región.

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