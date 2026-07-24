El Clásico de California de la MLS regresa a Stanford: por qué este Galaxy vs. Earthquakes será diferente

El también llamado Clásico de Cal reunirá una rivalidad histórica, un ambiente de fiesta y un contexto deportivo único que promete un partido inolvidable en la MLS

San José aprovechará su localía / Brandon Ballace / Getty Images via AFP

El Clásico de California volverá al Stanford Stadium con un escenario muy distinto al de años anteriores. La edición 105 de la rivalidad entre San José Earthquakes y LA Galaxy llega marcada por dos realidades opuestas en la MLS y la expectativa de reunir entre 40,000 y 50,000 aficionados en uno de los partidos más esperados del verano en California.

Mientras los Earthquakes viven uno de sus mejores momentos recientes, el Galaxy intenta salir de una crisis que ha sorprendido a toda la liga. Esa diferencia convierte al clásico en mucho más que un duelo regional: para San José representa la oportunidad de consolidarse entre los líderes de la Conferencia Oeste, mientras que el club angelino necesita un triunfo que cambie el rumbo de una temporada llena de frustraciones.

Un clásico de California con un ambiente que no se repite

El regreso al Stanford Stadium también transforma por completo la experiencia del Clásico de California. Con capacidad para más de 50,000 personas, el recinto universitario permite organizar un espectáculo que va mucho más allá de los 90 minutos. La jornada incluirá Fan Fest, actividades familiares, un homenaje por el 250 aniversario de EE.UU., una camiseta conmemorativa y uno de los mayores espectáculos de fuegos artificiales del verano en el Área de la Bahía.

El estadio, además, tiene un significado especial para los Earthquakes. Desde que el clásico comenzó a disputarse en Stanford en 2012, San José acumula un balance positivo frente al Galaxy y ha protagonizado varias remontadas memorables. Ese antecedente añade presión a un equipo angelino que tampoco llega con confianza tras perder de forma consecutiva ante LAFC y St. Louis CITY SC.

El momento futbolístico también favorece a los locales. Aunque San José viene de caer 4-0 frente al Orlando City y deberá sobreponerse a la ausencia de piezas importantes como Preston Judd, el equipo de Bruce Arena suma 32 puntos y pelea por la cima del Oeste. En contraste, LA Galaxy apenas acumula 20 puntos en 17 partidos y necesita reaccionar cuanto antes para no alejarse de la lucha por los playoffs.

Más que una rivalidad en la MLS

El partido también adquiere un valor especial por el calendario. Será uno de los primeros grandes enfrentamientos de la MLS después del Mundial 2026 y servirá como antesala del MLS All-Star Game, por lo que concentrará buena parte de la atención de los aficionados al fútbol en EE.UU.

Además de la rivalidad histórica, el encuentro reunirá a figuras internacionales como Marco Reus, Timo Werner y Joseph Paintsil, junto con incorporaciones recientes como Kyōgo Furuhashi, Luka Jovanovic y Angus Gunn. La combinación de talento, urgencias deportivas y un escenario único promete un espectáculo de alto nivel.

Desde 1996, el Clásico de California ha representado mucho más que tres puntos. Para miles de familias latinas de California simboliza una tradición que enfrenta dos identidades futbolísticas distintas y que se vive con la misma intensidad dentro y fuera del estadio. Este sábado, Stanford volverá a convertirse en el escenario donde esa historia escribirá un nuevo capítulo, en una edición que tiene todos los ingredientes para ser diferente.

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