Jake Wilkins: el hijo de una leyenda de la NBA que puede cambiar el futuro de Cal

El basquetbolista llega a California Golden Bears con atletismo, versatilidad y un enorme potencial para convertirse en una de las grandes sorpresas de la NCAA

Wilkins iniciará una nueva historia en Cal / Ishika Samant / Getty Images via AFP

El apellido Wilkins inevitablemente despierta expectativas. Ser hijo de Dominique Wilkins, miembro del Salón de la Fama de la NBA y una de las mayores leyendas de los Atlanta Hawks, significa cargar con una comparación constante. Sin embargo, la apuesta de los California Golden Bears va mucho más allá del legado familiar. Mark Madsen encontró en Jake Wilkins a un proyecto con herramientas físicas excepcionales y un techo de crecimiento que pocos jugadores poseen rumbo a la temporada 2026-27.

Después de disputar su campaña de novato con Georgia, el alero de 2.06 metros aterrizó en Berkeley convencido de que necesitaba un escenario donde pudiera desarrollar todo su potencial. En Cal no solo encontrará más oportunidades sobre la duela, sino un programa cuya filosofía gira alrededor del desarrollo individual, un aspecto que el propio Madsen ha convertido en una prioridad desde su llegada.

Un atleta de élite con mucho margen de crecimiento

Las estadísticas de Jake Wilkins en Georgia fueron discretas: 4.9 puntos y 1.9 rebotes en poco más de 10 minutos por partido durante 32 encuentros. Sin embargo, esos números no reflejan las cualidades que convencieron a California de incorporarlo mediante el portal de transferencias.

Su principal carta de presentación es un atletismo sobresaliente. La explosividad para atacar el aro recuerda inevitablemente a la de su padre, aunque quienes lo conocen destacan que su verdadero valor está en la combinación de longitud, movilidad y capacidad para defender distintas posiciones. Gracias a su estatura y agilidad, puede desempeñarse como alero, escolta o incluso ala-pívot en alineaciones más dinámicas, ofreciendo múltiples variantes tácticas al cuerpo técnico.

Uno de los aspectos donde Wilkins tiene mayores posibilidades de impactar desde el inicio es el costado defensivo. Su envergadura le permite cambiar marcas con facilidad, incomodar a jugadores perimetrales y proteger el aro en determinadas situaciones.

En una conferencia cada vez más física, contar con un jugador capaz de defender varias posiciones representa un recurso muy valioso. Esa versatilidad es precisamente una de las características que Mark Madsen ha destacado desde su incorporación al programa, convencido de que su potencial está entre los más altos del baloncesto universitario.

El siguiente paso para consolidarse pasa por el ataque. Durante el verano, Wilkins ha centrado buena parte de su trabajo en mejorar la mecánica de lanzamiento para convertirse en un tirador confiable desde la línea de tres puntos, una evolución que también ha sido señalada por entrenadores y observadores de su desarrollo.

Si logra complementar su capacidad atlética con un tiro consistente, su perfil cambiará por completo. De ser un especialista defensivo y finalizador cerca del aro, podría transformarse en un alero moderno, capaz de abrir la cancha y aumentar considerablemente su valor tanto para Cal como para futuros reclutadores de la NBA.

Cal, un entorno ideal para despegar

Otro elemento que podría acelerar su adaptación es la presencia de su hermanastro Isaiah Wilkins, actual entrenador asistente de California y ex Jugador Defensivo del Año de la ACC. Su cercanía facilitará la transición a un nuevo programa y reforzará un entorno enfocado en el crecimiento deportivo y personal.

Jake Wilkins llega a Berkeley con tres años de elegibilidad por delante, lejos de la presión por demostrar resultados inmediatos. Cal no espera que sea Dominique Wilkins 2.0. Lo que realmente busca es que construya su propia identidad. Si consigue desarrollar el enorme potencial que ya ha mostrado en destellos, los Golden Bears podrían haber incorporado a uno de los jugadores con mayor margen de crecimiento de toda la NCAA y quizá, en un futuro próximo, al igual que Stephen Curry, convertirse en un jugador top de la NBA.

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