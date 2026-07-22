En qué etapa está la UEFA Champions League y qué falta para llegar a la fase de liga

La UEFA Champions League 2026-27 ya está en marcha y aún faltan varias etapas antes del arranque de la fase de liga

UEFA Champions League | FRANCK FIFE | AFP

Uno de los torneos más esperados después de la final del Mundial 2026, es la UEFA Champions League 2026-27 que ya comenzó su recorrido rumbo a la gran final de Madrid, aunque los gigantes del fútbol europeo todavía no han debutado.

Actualmente, el torneo se encuentra disputando la segunda ronda clasificatoria, una fase en la que decenas de clubes buscan abrirse paso hacia la fase de liga del renovado formato suizo.

Para los aficionados al fútbol, este es un periodo clave porque empieza a definir qué equipos sobrevivirán a las eliminatorias previas como no ocurrió con el equipo de Efraín Juárez que fue eliminado en días recientes y cuáles tendrán la oportunidad de medirse con las principales potencias del continente a partir de septiembre.

Aunque muchos seguidores asocian la Champions League con noches protagonizadas por Real Madrid, Manchester City o Bayern Múnich, el torneo inicia mucho antes.

De hecho, la edición 2026-27 arrancó unos días antes de la gran final de la Copa del Mundo, dando el banderazo inicial el 7 de julio y culminará el 5 de junio de 2027 con la final programada en el Estadio Metropolitano de Madrid.

La segunda ronda clasificatoria define el camino hacia la élite europea

En este momento, la competición vive una de sus fases más intensas. La segunda ronda clasificatoria enfrenta a 28 clubes distribuidos en dos caminos diferentes: la Ruta de Campeones y la Ruta de Liga.

En la Ruta de Campeones participan históricos como Estrella Roja de Belgrado, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava y Lech Poznań, además de los clubes que superaron la primera ronda clasificatoria. Mientras tanto, la Ruta de Liga reúne a equipos como Fenerbahçe, Sturm Graz, Górnik Zabrze y Heart of Midlothian, todos con la misión de acercarse a la fase principal del torneo.

Los equipos que ganen sus eliminatorias avanzarán a la tercera ronda clasificatoria, mientras que algunos de los eliminados continuarán su aventura internacional en la UEFA Europa League, un mecanismo diseñado por la UEFA para mantener con vida deportiva y económica a los clubes que quedan fuera de la Champions en estas primeras etapas.

Así será el camino antes de que entren los grandes favoritos

Después de concluir esta ronda, la competencia continuará con la tercera ronda clasificatoria, cuyos partidos se jugarán los días 4, 5, 11 y 12 de agosto. Posteriormente llegará la ronda de play-offs, programada entre el 18 y el 26 de agosto, de donde surgirán los últimos siete equipos que completarán el cuadro principal.

La fase de liga comenzará en septiembre bajo el formato suizo implementado recientemente por la UEFA. En lugar de la antigua fase de grupos, ahora participarán 36 clubes integrados en una sola clasificación general.

Cada equipo disputará ocho partidos frente a ocho rivales distintos: cuatro como local y cuatro como visitante.

Un total de 29 clubes ya tienen asegurado su lugar en esa fase gracias a su desempeño en las principales ligas europeas y a los títulos obtenidos la temporada anterior.

Entre ellos aparecen gigantes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Paris Saint-Germain, mientras que los últimos siete boletos todavía se definirán en las rondas previas.

Para millones de aficionados, la Champions League parece comenzar cuando aparecen las grandes estrellas. Sin embargo, la realidad es diferente.

En estos días ya se están jugando partidos decisivos que pueden cambiar el destino de clubes históricos y emergentes. Cuando llegue septiembre y ruede el balón en la fase de liga, el torneo ya habrá dejado atrás varias semanas de intensa competencia, confirmando que el camino hacia la “Orejona” empieza mucho antes de lo que la mayoría imagina.

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