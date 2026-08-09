Supercopa UEFA 2026: fecha, hora y dónde ver el PSG vs Aston Villa en EE.UU.

La UEFA Super Cup será el primer gran duelo oficial del calendario europeo 2026-27 y se disputará en el Stadion Salzburg de Salzburgo de Austria.

Luis Enrique y el PSG listos para enfrentar al Aston Villa | JAIME REINA / AFP

La Supercopa de la UEFA 2026 enfrenta al campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, contra el ganador de la Europa League, Aston Villa. El partido se disputará el miércoles 12 de agosto en Austria y podrá seguirse en vivo por los aficionados del fútbol europeo en Estados Unidos.

PSG vs Aston Villa: una batalla por el primer título europeo de la temporada

La UEFA Super Cup será el primer gran duelo oficial del calendario europeo 2026-27. Paris Saint-Germain llega como campeón de la UEFA Champions League, mientras que Aston Villa regresa a este escenario después de conquistar la UEFA Europa League.

El encuentro tendrá como escenario el Stadion Salzburg de Salzburgo, Austria, una sede que albergará por primera vez una final de clubes de UEFA.

PSG busca confirmar su dominio europeo ante el Aston Villa

Paris Saint-Germain llega después de conquistar la Champions League y defenderá el título de la Supercopa tras ganar la edición anterior ante Tottenham. El conjunto francés busca ampliar su presencia entre los grandes campeones europeos.

Aston Villa, dirigido por Unai Emery, vuelve a disputar una Supercopa europea por segunda ocasión en su historia. El club inglés ganó su anterior participación en 1982 frente al Barcelona. Para este compromiso contarán con la participación de su reciente refuerzo, Alejandro Garnacho.

Omar Artan, el árbitro que superó una polémica

La Supercopa de la UEFA 2026 tendrá como protagonista a Omar Artan, árbitro somalí que llegó al partido después de quedar fuera del Mundial 2026 tras no recibir autorización de ingreso a Estados Unidos. La UEFA decidió reconocer su trayectoria y lo designó para dirigir la Supercopa, en un respaldo a uno de los árbitros africanos con mayor proyección internacional.

Historia y récords de la Supercopa de la UEFA

Real Madrid es el club con más títulos de la competición , con seis conquistas.

, con seis conquistas. Paris Saint-Germain busca sumar un nuevo trofeo internacional tras su primera Supercopa conquistada en 2025.

Aston Villa intenta convertirse nuevamente en campeón europeo después de más de cuatro décadas.

Datos clave de la Supercopa de la UEFA 2026

Partido: Paris Saint-Germain vs Aston VillaReal Madrid es el club con más títulos de la competición, con seis conquistas.

Paris Saint-Germain vs Aston VillaReal Madrid es el club con más títulos de la competición, con seis conquistas. Paris Saint-Germain busca sumar un nuevo trofeo internacional tras su primera Supercopa conquistada en 2025.

Aston Villa intenta convertirse nuevamente en campeón europeo después de más de cuatro décadas.

Competición: Supercopa de la UEFA 2026

Supercopa de la UEFA 2026 Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Miércoles 12 de agosto de 2026 Hora de inicio: 3:00 PM Este (ET) 2:00 PM Centro (CT) 12:00 PM Pacífico (PT)

Estadio: Stadion Salzburg, Salzburgo, Austria

Stadion Salzburg, Salzburgo, Austria Campeón Champions League: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Campeón Europa League: Aston Villa

Aston Villa Árbitro designado: Omar Artan

¿Dónde ver la Supercopa UEFA en vivo y en español en Estados Unidos?

Los aficionados latinoamericanos en Estados Unidos podrán seguir la Supercopa de la UEFA 2026 entre Paris Saint-Germain y Aston Villa en vivo a través de Paramount+, plataforma que tiene confirmada la transmisión del partido. El encuentro se disputará el miércoles 12 de agosto a las 3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT.

Para quienes buscan opciones en español, TUDN también aparece como socio estadounidense de transmisión de la Supercopa en las ediciones recientes, incluida la de 2025. Sin embargo, para 2026 la confirmación oficial disponible actualmente señala a Paramount+ como la plataforma para ver el partido en vivo, por lo que conviene revisar la programación de TUDN y sus plataformas antes del encuentro.

Una cita imperdible para los aficionados al fútbol europeo

La Supercopa de la UEFA 2026 abrirá oficialmente la nueva temporada internacional de clubes con un duelo entre dos campeones continentales. PSG y Aston Villa buscan iniciar el año futbolístico levantando uno de los trofeos más tradicionales del fútbol europeo.

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