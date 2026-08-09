Todo el fútbol sudamericano que puedes ver desde EE.UU.: Libertadores, Sudamericana, Brasileirão y ligas locales

Desde la Copa Libertadores hasta los torneos locales: esta es la guía completa con fechas, horarios y señales oficiales para ver el balompié sudamericano desde EE. UU.

Boca Juniors, uno de los equipos más populares de América | Rodrigo ARANGUA / AFP.

La temporada de fútbol sudamericano 2026 ofrece una cartelera repleta de partidos durante casi todo el año, ideal para los aficionados en Estados Unidos que no quieren perderse ningún detalle. A continuación, le presentamos una guía práctica con los horarios y opciones de transmisión para seguir de cerca las ligas y torneos más importantes de la región.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Las dos principales competiciones de clubes de Sudamérica concentran buena parte de la atención durante el año. La Copa Sudamericana 2026 comenzó su fase de grupos el 7 de abril y ya se encuentra en octavos de final, mientras la Libertadores avanza hacia las etapas decisivas de su calendario.

En Estados Unidos, los derechos de ambas competiciones están en manos de beIN SPORTS, que tiene el acuerdo exclusivo para transmitir la Libertadores y la Sudamericana en Estados Unidos y Canadá. La cobertura está disponible en los canales de beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Además, beIN SPORTS confirmó que todos los partidos de Libertadores y Sudamericana pueden verse en vivo mediante beIN SPORTS CONNECT, mientras que los canales lineales seleccionan los encuentros más importantes de cada jornada.

Los horarios dependen de la sede. Como referencia, un partido programado a las 9:00 PM en Argentina, Brasil o Uruguay puede verse aproximadamente a las 8:00 PM ET, 7:00 PM CT y 5:00 PM PT en Estados Unidos.

Dónde ver en EE.UU.: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Brasileirão 2026

El Brasileirão Série A comenzó el 28 de enero de 2026 y se extenderá hasta diciembre. La competencia brasileña distribuye sus encuentros en diferentes franjas horarias, por lo que existen opciones tanto durante la tarde como en horario nocturno en Estados Unidos.

Para los aficionados estadounidenses, Fanatiz ofrece partidos del Brasileirão, mientras que TV Globo Internacional también cuenta con derechos de transmisión en Estados Unidos. La cobertura puede variar de acuerdo con el encuentro y el equipo involucrado.

Un partido de la tarde brasileña puede comenzar alrededor de las 4:00 PM ET, 3:00 PM CT y 1:00 PM PT. Los encuentros nocturnos pueden trasladarse hasta las 8:00 o 9:00 PM ET, equivalentes a las 7:00 u 8:00 PM CT y 5:00 o 6:00 PM PT.

Dónde verlo: Fanatiz y TV Globo Internacional, de acuerdo con la programación y los derechos de cada encuentro.

Liga Profesional Argentina 2026

El Torneo Clausura 2026 comenzó el 23 de julio y ya está en marcha. La programación argentina concentra partidos desde la tarde hasta la noche, una ventaja para el público latino en Estados Unidos.

Fanatiz ofrece la Liga Profesional Argentina completa en Estados Unidos, tanto en vivo como bajo demanda. La plataforma también incluye contenidos de AFA Play y TyC Sports Internacional.

Por ejemplo, un encuentro programado para las 4:45 PM en Argentina comienza aproximadamente a las 3:45 PM ET, 2:45 PM CT y 12:45 PM PT.

Si el partido está fijado para las 9:45 PM en Argentina, los aficionados de Estados Unidos podrán seguirlo aproximadamente a las 8:45 PM ET, 7:45 PM CT y 5:45 PM PT.

Dónde verlo: Fanatiz

Liga BetPlay de Colombia

La Liga BetPlay es una de las competencias sudamericanas con mayor seguimiento entre los aficionados colombianos en Estados Unidos.

Para 2026, Fanatiz ofrece partidos de la Liga BetPlay en Estados Unidos, aunque su propia plataforma especifica que se trata de una selección de encuentros. También incorpora contenido de RCN Internacional, sujeto al paquete contratado y a la programación disponible.

Colombia utiliza el horario UTC-5 durante todo el año. Por ello, un partido programado a las 6:00 PM de Colombia comienza a las 7:00 PM ET, 6:00 PM CT y 4:00 PM PT.

Si el encuentro comienza a las 8:00 PM en Colombia, podrá verse a las 9:00 PM ET, 8:00 PM CT y 6:00 PM PT.

Dónde verlo: Fanatiz y las señales internacionales disponibles de RCN, según el partido y el paquete contratado.

Campeonato Uruguayo

El Torneo Clausura uruguayo comenzó el 7 de agosto de 2026, abriendo la segunda parte de la temporada.

En Estados Unidos, Fanatiz ofrece partidos seleccionados de la Primera División de Uruguay, de acuerdo con su programación vigente.

Los horarios uruguayos suelen permitir que los aficionados estadounidenses sigan los partidos durante la tarde y la noche. Por ejemplo, un encuentro programado a las 7:00 PM de Uruguay puede verse aproximadamente a las 6:00 PM ET, 5:00 PM CT y 3:00 PM PT.

Dónde verlo: Fanatiz, con cobertura sujeta a la selección de partidos disponible en Estados Unidos.

LigaPro de Ecuador

La LigaPro ecuatoriana forma parte del calendario que siguen los aficionados sudamericanos en Estados Unidos.

Fanatiz incluye partidos seleccionados de la LigaPro de Ecuador dentro de su oferta para el mercado estadounidense.

Ecuador comparte el horario UTC-5 con Colombia y Perú. Por ello, un partido programado a las 4:00 PM de Ecuador comienza a las 5:00 PM ET, 4:00 PM CT y 2:00 PM PT.

Si el encuentro está fijado para las 7:00 PM en Ecuador, se podrá seguir a las 8:00 PM ET, 7:00 PM CT y 5:00 PM PT.

Dónde verlo: Fanatiz, en los encuentros incluidos en su programación estadounidense.

Liga 1 de Perú

La Liga 1 de Perú también tiene una referencia horaria sencilla para los espectadores en Estados Unidos.

Fanatiz ofrece una amplia cobertura del futbol peruano a través de Liga1 Play, mientras que otros encuentros están disponibles mediante GolTV, de acuerdo con la distribución indicada por la plataforma.

Perú utiliza UTC-5, por lo que un partido programado a las 3:00 PM de Lima comienza a las 4:00 PM ET, 3:00 PM CT y 1:00 PM PT.

Los encuentros nocturnos pueden trasladarse hasta las 8:00 PM ET, 7:00 PM CT y 5:00 PM PT, dependiendo de la hora establecida en Perú.

Dónde verlo: Fanatiz, Liga1 Play y GolTV, dependiendo del encuentro.

Campeonato Nacional de Chile

El Campeonato Nacional de Chile completa esta guía de las principales ligas sudamericanas para los aficionados latinos en Estados Unidos.

En este caso, la oferta estadounidense es menos uniforme. Fanatiz no identifica actualmente al Campeonato Nacional chileno como una de sus principales competiciones disponibles en Estados Unidos, mientras que su oferta incluye contenido deportivo chileno a través de otros canales y paquetes. Por ello, no conviene atribuir a Fanatiz la transmisión completa de la liga chilena sin confirmar cada jornada.

Los horarios chilenos suelen ubicarse entre la tarde y la noche. Un partido programado a las 6:00 PM de Chile puede verse aproximadamente a las 5:00 PM ET, 4:00 PM CT y 2:00 PM PT, aunque la diferencia horaria puede modificarse durante el año debido a los cambios de horario de verano.

Por esa razón, en el caso del futbol chileno es especialmente importante comprobar la hora oficial del partido y la señal disponible en Estados Unidos antes de cada jornada.

Dónde verlo: comprobar la programación estadounidense correspondiente a cada jornada antes del partido.

¿Dónde ver futbol sudamericano en Estados Unidos?

Para 2026, las principales opciones quedan distribuidas de esta manera:

Copa Libertadores: beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT.

beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT. Copa Sudamericana: beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT.

beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT. Brasileirão: Fanatiz y TV Globo Internacional, según el partido.

Fanatiz y TV Globo Internacional, según el partido. Liga Profesional Argentina: Fanatiz.

Fanatiz. Liga BetPlay Colombia: Fanatiz y programación internacional de RCN, según el encuentro.

Fanatiz y programación internacional de RCN, según el encuentro. Primera División de Uruguay: Fanatiz, con partidos seleccionados.

Fanatiz, con partidos seleccionados. LigaPro Ecuador: Fanatiz, con partidos seleccionados.

Fanatiz, con partidos seleccionados. Liga 1 de Perú: Fanatiz/Liga1 Play y GolTV, según el partido.

Fanatiz/Liga1 Play y GolTV, según el partido. Campeonato Nacional de Chile: consultar la programación vigente para Estados Unidos.

La disponibilidad puede cambiar por derechos de transmisión, paquete contratado y mercado, por lo que una plataforma que ofrece una competición no necesariamente transmite todos sus partidos.

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