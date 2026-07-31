Inter Miami vs. Columbus Crew: los jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido

Luis Suárez, Lionel Messi y Dániel Gazdag encabezan la lista de futbolistas que pueden decidir el Inter Miami vs. Columbus Crew

Luis Suárez Entre Los Nombres A Seguir | M. Panagiotakis | Getty Images vía AFP

El duelo entre Inter Miami CF y Columbus Crew es uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la MLS que entrará en pausa para dar paso a la Leagues Cup.

Más allá de la posición que ocupan ambos equipos en la Conferencia Este, el partido reúne a varias figuras capaces de inclinar la balanza con una sola acción.

Desde la posible reaparición de Lionel Messi que podría volver tras el descanso obligado por la FIFA hasta el extraordinario momento goleador de Luis Suárez y la creatividad de Dániel Gazdag, el enfrentamiento ofrecerá un choque de talento individual que podría definir buena parte del resultado.

La actualidad de ambos clubes también aumenta la expectativa: Inter Miami llega con una racha histórica de seis victorias consecutivas, mientras que Columbus busca sorprender como visitante para acercarse nuevamente a la zona de playoffs.

Luis Suárez y Messi concentran la atención de Inter Miami

La gran incógnita gira alrededor de Lionel Messi. Después de disputar la final de la Copa Mundial con Argentina, el capitán de las Garzas volvió a entrenar con el equipo y todo apunta a que podría reaparecer, aunque con una participación limitada.

El cuerpo técnico pretende administrar cuidadosamente su carga física, por lo que no se descarta que ingrese durante la segunda mitad para disputar entre 20 y 30 minutos.

Si Messi comienza el partido desde el banquillo, el peso ofensivo recaerá sobre Luis Suárez.

El delantero uruguayo atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a la MLS, con nueve goles en la temporada y seis anotaciones en sus tres compromisos más recientes.

Su capacidad para aparecer dentro del área y resolver con un solo toque lo convierte en la principal amenaza para una defensa de Columbus que ha mostrado problemas de consistencia durante toda la campaña.

Detrás del ataque también sobresalen dos nombres. Telasco Segovia aporta movilidad, cambio de ritmo y llegada desde segunda línea, mientras que Casemiro ofrece equilibrio en la recuperación y liderazgo táctico.

El rendimiento de ambos será determinante para controlar la posesión y evitar los contragolpes del conjunto visitante. En la portería, Rocco Ríos Novo volverá a desempeñar un papel clave con sus intervenciones bajo los tres palos y su capacidad para iniciar el juego desde la salida.

Gazdag lidera la respuesta de Columbus Crew

El futbolista más peligroso del conjunto de Ohio será Dániel Gazdag. El internacional húngaro asume ahora la responsabilidad ofensiva tras la lesión de Wessam Abou Ali y destaca por su inteligencia para encontrar espacios entre líneas.

Además, presume uno de los mejores porcentajes de efectividad desde el punto penal en la historia de la MLS, un recurso que puede resultar decisivo en un partido de alta exigencia.

Por las bandas, Max Arfsten buscará aprovechar su velocidad y precisión en los centros. El carrilero lidera a Columbus en asistencias y será una de las principales armas para abastecer a los atacantes.

Mientras tanto, Darlington Nagbe tendrá la misión de controlar el ritmo del encuentro con su capacidad para conservar el balón bajo presión, acompañado por la experiencia defensiva de Steven Moreira, líder de la línea de tres centrales.

El enfrentamiento también presentará duelos individuales que podrían marcar la diferencia. Luis Suárez medirá fuerzas con Rudy Camacho dentro del área, Telasco Segovia intentará imponerse a Darlington Nagbe en la batalla por la posesión y Dániel Gazdag buscará encontrar espacios frente a Casemiro en la zona de creación.

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