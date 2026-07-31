La MLS elige a su tercer comisionado: los dueños se reúnen en Nueva York para nombrar al sucesor de Don Garber

El nuevo líder deberá impulsar el crecimiento del futbol en EE.UU. tras el Mundial 2026 y definir el rumbo de una liga en plena expansión

¿Quién será el sucesor de Don Garber? / Omar Vega / Getty Images via AFP

La MLS elegirá a su tercer comisionado en un momento decisivo para el fútbol en EE.UU. El próximo lunes 3 de agosto, los propietarios de las franquicias se reunirán en Nueva York para votar por la persona que tomará las riendas de la liga una vez que Don Garber concluya su gestión, marcando el inicio de una nueva etapa tras casi tres décadas de transformación y crecimiento.

La votación se celebrará durante la reunión de la Junta de Gobernadores de la MLS y el ganador necesitará el respaldo de al menos dos tercios de los propietarios. De acuerdo con diversas fuentes, los finalistas son Larry Berg, copropietario de LAFC, y David Nathanson, exejecutivo de Fox Sports y accionista de Seattle Sounders. Ambos presentarán su proyecto antes de que se emita el voto definitivo.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Don Garber?

Berg aparece como el principal favorito. Además de ser uno de los dueños de LAFC, forma parte de la Junta de Gobernadores y copreside el Comité Deportivo y de Competencia de la MLS, por lo que conoce de primera mano el funcionamiento interno de la liga. Nathanson, por su parte, llega con una amplia trayectoria en la industria de los medios y fue una figura clave para que Fox obtuviera los derechos de transmisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026.

Quien resulte elegido, tendrá que desprenderse de su participación accionaria en el club al que pertenece para asumir el cargo. Además, no tomará el control de inmediato. Don Garber permanecerá como comisionado durante el resto de la temporada 2026 y realizará la transición oficial en enero de 2027.

La decisión representa mucho más que un cambio de nombre en la oficina principal. El nuevo comisionado heredará una MLS fortalecida por el impulso que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026, con mayores expectativas de crecimiento, una afición en expansión y el desafío de consolidar a la liga entre las principales competiciones de futbol del planeta.

El nuevo comisionado de la MLS enfrentará grandes desafíos

A principios de julio, la MLS confirmó que la Junta de Gobernadores llevaba meses trabajando en un proceso de sucesión. En un comunicado, la liga explicó que se evaluó a un grupo de candidatos altamente calificados y que el Comité de Sucesión trabajó de forma conjunta con Garber para preparar el relevo en el liderazgo.

Quien se quede en el cargo también tendrá que enfrentar retos importantes, como el crecimiento del negocio internacional, la evolución del calendario competitivo, el fortalecimiento de torneos como la Leagues Cup y la continuidad del desarrollo de jóvenes talentos estadounidenses, algo que también se concretaría con la continuidad de Mauricio Pochettino al frente de la selección mayor. La decisión marcará el rumbo de la liga durante la próxima década y será clave para aprovechar el interés que dejó el Mundial celebrado en EE.UU., México y Canadá.

Garber dejará el cargo después de 27 años como comisionado. Desde que asumió el puesto en 1999, supervisó una profunda transformación de la MLS, que pasó de ser una competencia con dificultades financieras a una liga con mayor valor comercial, más franquicias y mejores condiciones para atraer figuras internacionales y desarrollar talento local.

Durante un evento reciente en la nueva sede de la MLS en Manhattan, Garber defendió el crecimiento del campeonato al destacar que cada vez más jugadores reciben salarios competitivos y que jóvenes promesas como Cavan Sullivan pueden desarrollar su carrera en EE.UU.

Ahora, la liga se prepara para escribir un nuevo capítulo con apenas su tercer comisionado en la historia, una decisión que definirá el futuro del fútbol profesional en Norteamérica durante los próximos años.

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