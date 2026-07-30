Panthers y Saints arrancan sus campamentos de entrenamiento con el pie izquierdo por culpa de las lesiones

Campamentos de Panthers y Saints arrancan con drama tras las lesiones de Nic Scourton y Bryan Bresee que los dejan fuera todo el año.

Panthers recibió muy malas noticias | DAVID JENSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Panthers y los Saints han recibido noticias devastadoras desde sus campamentos de entrenamiento, con lesiones graves de Nic Scourton y Bryan Bresee que prácticamente los dejan fuera de toda la temporada 2026. Dos defensivos clave se caen muy pronto y la NFL pierde a piezas que estaban llamadas a ser protagonistas.

Duro golpe para la defensiva de los Panthers

En Carolina, Nic Scourton se lesionó en el primer día de campamento, en una práctica marcada por el campo húmedo y el típico ritmo de arranque de pretemporada. El joven linebacker de segundo año cayó tras una acción de presión al mariscal y de inmediato sus compañeros se arrodillaron a su alrededor mientras llegaba el cuerpo médico, una imagen que habla por sí sola. Diferentes reportes apuntan que Scourton abandonó el campo visiblemente afectado y entre lágrimas, tapándose el rostro mientras era trasladado en el carrito rumbo a la sala de atención.

Panthers LB Nic Scourton suffers torn ACL and is out for the season. (via @RapSheet + @CameronWolfe) pic.twitter.com/S4iturkhlr — NFL (@NFL) July 23, 2026

Las pruebas posteriores confirmaron el peor escenario para el jugador y para los Panthers, con una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que lo envía a la lista de lesionados y pone fin a su campaña antes de arrancar de verdad. El entrenador Dave Canales reconoció que los estudios de imagen, incluida la resonancia magnética, ratificaron la gravedad de la lesión de un defensor que venía de un muy buen año de novato y que estaba proyectado como titular en el frente defensivo de Carolina. Scourton había terminado 2025 con cinco capturas y casi 50 tacleadas, números que lo perfilaban como uno de los jóvenes pass rushers más interesantes de la conferencia.

Más allá de las estadísticas, el golpe tiene un componente anímico fuerte dentro del vestuario, con compañeros que han descrito el incidente como un “freak accident” que les quitó energía al ver caer a un jugador que trabajó a fondo durante todo el receso de temporada. La situación incluso abrió una investigación del sindicato de jugadores sobre las condiciones del entrenamiento, algo que suma ruido alrededor del equipo en un momento en el que la prioridad era construir confianza y ritmo.

Bryan Bresee y el problema para los Saints

En Nueva Orleans el panorama no es mucho más alentador, porque Bryan Bresee también se lesionó en la apertura del campamento de entrenamiento, en una acción sin contacto que de inmediato encendió las alarmas. El liniero defensivo salió del campo después de sentir molestias en la rodilla y, según ha explicado el entrenador Kellen Moore, fue una jugada extraña en la que nadie cayó encima de él y aun así algo “no se vio nada bien”.

Los reportes desde la NFL apuntan a que los Saints temen una rotura de ligamento cruzado anterior que dejaría a Bresee fuera por toda la temporada y lo obligaría a iniciar un largo proceso de recuperación. El equipo ya ejerció su opción de quinto año hace unos meses, lo que refleja la importancia del jugador en el proyecto deportivo y al mismo tiempo hace más dolorosa la idea de perderlo por completo en 2026. Bresee, primera ronda en 2023, se había consolidado como un tackle capaz de generar presión interior constante y de aportar producción en capturas, con más de 14 derribos al mariscal en sus primeras campañas profesionales.

Sin él, los Saints se ven obligados a mirar hacia el mercado para intentar encontrar a alguien que pueda cubrir, aunque sea parcialmente, la ausencia de uno de los mejores defensivos de la liga en su posición, una tarea que luce complicada en pleno verano. El plan inmediato pasa por darle más responsabilidad a jóvenes como Christen Miller y Vernon Broughton, pero la sensación es que la franquicia tendrá que combinar desarrollo interno con algún movimiento externo para no perder solidez en el corazón de la línea defensiva.

Impacto en la temporada de la NFL

La caída de Scourton y Bresee reacomoda el mapa defensivo de la NFC desde el mismo arranque del calendario, porque son dos piezas que estaban proyectadas para jugar snaps importantes semana tras semana. Para Carolina se trata de rehacer por completo su rotación de pass rush, mientras que Nueva Orleans debe evitar que el hueco en el interior de la línea se convierta en una autopista para los ataques rivales.

Al mismo tiempo las lesiones reavivan el debate sobre el equilibrio entre intensidad en los entrenamientos y seguridad de los jugadores, especialmente en ese periodo de aclimatación en el que, en teoría, se busca minimizar riesgos físicos.

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