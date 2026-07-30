Leagues Cup 2026: Cruz Azul vs Philadelphia Union, dónde comprar boletos desde EE.UU.

Conoce los precios, plataformas autorizadas y todos los detalles para asegurar tu entrada al debut de La Máquina en el torneo internacional

Cruz Azul buscará reafirmar su buen paso en la Leagues Cup / Alfredo Estrella / AFP

La ilusión de Cruz Azul por conquistar la Leagues Cup 2026 comenzará el próximo jueves 6 de agosto, cuando visite al Philadelphia Union en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania. Después de conquistar el título del Clausura 2026 y, recientemente, el Campeón de Campeones, La Máquina buscará extender su gran momento en un torneo que reúne a los mejores clubes de la Liga MX y la MLS, por lo que la expectativa entre los aficionados en EE.UU. es muy alta.

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega como uno de los principales candidatos al título gracias a la estabilidad que ha mostrado durante los últimos meses. Con una plantilla sólida y acostumbrada a responder en los partidos importantes, los celestes intentarán comenzar con una victoria en un certamen donde cada punto puede marcar la diferencia rumbo a la fase de eliminación directa.

¿Cuándo y dónde se juega Cruz Azul vs Philadelphia Union?

El partido correspondiente a la primera jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 se disputará el jueves 6 de agosto en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania.

Detalles del partido:

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026.

Hora del Este (ET): 8:00 p.m.

Hora del Centro (CT): 7:00 p.m.

Hora del Pacífico (PT): 5:00 p.m.

Estadio: Subaru Park, Chester, Pensilvania.

Dónde comprar boletos para Cruz Azul vs Philadelphia Union desde EE.UU.

Los aficionados que deseen asistir al debut de Cruz Azul pueden adquirir sus entradas a través del portal oficial de la Leagues Cup Tickets, donde se encuentran los enlaces autorizados para la venta del encuentro.

Además, existen plataformas de reventa verificadas que todavía cuentan con disponibilidad de boletos, entre ellas StubHub y Vivid Seats, dos de los sitios más utilizados por los aficionados en EE.UU. para adquirir entradas de eventos deportivos.

Los precios varían de acuerdo con la ubicación dentro del estadio y la demanda del evento. Actualmente, las entradas disponibles comienzan alrededor de los 67 dólares, aunque existen localidades premium que superan los 1,000 dólares, especialmente las más cercanas al terreno de juego y las zonas VIP.

Debido al interés que suele generar Cruz Azul entre la comunidad hispana en EE.UU., se recomienda comprar los boletos con anticipación para encontrar mejores ubicaciones y evitar incrementos de precio conforme se acerque la fecha del partido.

Aunque Philadelphia Union no atraviesa su mejor momento en la MLS, jugar como local siempre representa una ventaja importante. Cruz Azul intentará imponer el nivel que lo llevó a conquistar el Clausura 2026 y comenzar con una victoria su camino en la Leagues Cup 2026, un torneo que se ha convertido en uno de los principales escaparates para medir el nivel entre los clubes mexicanos y estadounidenses.

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