Los latinos más destacados de la USL Championship 2026: goleadores y figuras de la temporada

De Chicharito Hernández a Jorge Hernández, el talento latino vive uno de sus momentos más influyentes en la USL Championship

Chicharito Llega A Atlético Dallas | Foto: Atlético Dallas

Mientras la MLS está por vivir una pausa por la Leagues Cup y concentra buena parte de la atención internacional, la USL Championship continúa consolidándose como una de las competiciones más importantes para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

En ese proceso, los futbolistas latinos se han convertido en protagonistas absolutos.

Ya no se trata únicamente de jóvenes promesas que buscan una oportunidad, sino de jugadores consolidados, referentes históricos y figuras de talla mundial que han decidido apostar por una liga que continúa elevando su nivel deportivo y su impacto mediático.

La temporada 2026 representa, quizá como ninguna otra, el mejor ejemplo de esa transformación.

Chicharito abre una nueva era para la USL Championship

La noticia que cambió la percepción de la liga llegó con el fichaje de Javier ‘Chicharito’ Hernández por el club de expansión Atlético Dallas.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana no aterriza únicamente para disputar sus últimos años como profesional.

Su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera y la posibilidad de integrarse posteriormente a la estructura deportiva del club, refleja un proyecto de largo plazo.

La llegada del delantero mexicano representa mucho más que un movimiento deportivo.

Envía un mensaje claro de que la USL Championship ya no es vista únicamente como una competencia de desarrollo, sino como un destino atractivo para futbolistas con trayectoria internacional que desean seguir compitiendo al máximo nivel mientras participan en la construcción institucional de nuevas franquicias.

Ese impacto mediático también abre puertas para futuras incorporaciones de renombre y fortalece la imagen de una liga que continúa creciendo tanto en infraestructura como en audiencia.

Creatividad, goles e historia: el sello latino domina la temporada

Más allá de la presencia de Chicharito, el rendimiento de varios futbolistas hispanos explica buena parte del éxito competitivo de sus respectivos equipos.

El caso más destacado es el de Jorge Hernández, mediocampista de San Antonio FC, quien lidera toda la USL Championship con seis asistencias.

Su visión de juego, capacidad para filtrar pases y liderazgo en el mediocampo lo convierten en uno de los organizadores más influyentes del campeonato y en un ejemplo del talento mexicoamericano que continúa fortaleciendo el fútbol estadounidense.

En la lucha por el gol sobresale Rubio Rubín, delantero de El Paso Locomotive FC e internacional con Guatemala.

Su capacidad para definir dentro del área lo mantiene entre los máximos anotadores de la temporada y confirma que sigue siendo uno de los atacantes más peligrosos de la liga.

Otro nombre que merece atención es Christian Pinzón, extremo mexicoamericano de Las Vegas Lights FC, quien acumula cinco asistencias y continúa siendo una pieza determinante gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar oportunidades de gol.

La historia de la competición también tiene una marcada presencia latina. El uruguayo Enzo Martínez permanece entre los diez máximos goleadores históricos de la USL Championship con 79 anotaciones, un registro que resume años de constancia y protagonismo.

Muy cerca aparece Sebastián Guenzatti, delantero con nacionalidad uruguaya y estadounidense, quien suma 75 goles y ocupa un lugar privilegiado entre los máximos artilleros de todos los tiempos.

La combinación de figuras consolidadas, jóvenes talentos y leyendas del fútbol hispano demuestra que la identidad latina es hoy uno de los pilares de la USL Championship.

Su influencia ya no se limita a los goles o las asistencias: también impulsa el crecimiento comercial de la liga, fortalece el vínculo con millones de aficionados y confirma que el futuro del fútbol profesional en Estados Unidos seguirá hablando, en buena medida, con acento latino.

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