Los Dodgers y el deadline: cómo la lesión de Ohtani podría empujarlos por Skubal

Ohtani no lanza desde julio por rodilla y bíceps, y los Dodgers ya piensan en el mercado para reforzar la rotación antes del 3 de agosto.

Los Dodgers podrían apostar por Skubal | DUANE BURLESON / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Angeles Dodgers atraviesan un momento delicado y todo apunta a que la ausencia de Shohei Ohtani en el montículo puede terminar cambiando sus planes en el mercado de cambios. El japonés no lanza en un juego oficial desde el 3 de julio y, aunque sigue destrozando pelotas como bateador designado, su regreso a la lomita sigue siendo un misterio total.

Por qué Skubal aparece en la conversación

Con ese panorama tan incierto, no sorprende que el nombre de Tarik Skubal vuelva a sonar fuerte cerca de la fecha límite del 3 de agosto. El zurdo de Detroit, dos veces ganador del Cy Young, ya dejó entrever que su paciencia con los Tigers tiene límite si el equipo sigue sin ser competitivo, lo que alimenta la idea de que terminará cambiando de aires antes de convertirse en agente libre.

Aun así, la propia franquicia de Detroit y el entorno de Skubal han insistido en que preferiría quedarse toda la temporada, así que la situación todavía tiene varias capas por resolver. Lo llamativo es que, pese a reportes que sugieren que un mega traspaso por Skubal probablemente no entre en los planes inmediatos de Los Ángeles, varios ejecutivos rivales todavía no descartan del todo a los Dodgers como comprador sorpresa.

¿Qué lesión tiene Ohtani exactamente?

La dolencia que mantiene fuera de acción al astro nipón no es una sola, sino un combo que complica bastante su recuperación. Ohtani presenta inflamación en la rodilla izquierda que apareció desde junio y que se reactivó tras una sesión de bullpen en Filadelfia, y además reveló públicamente que su bíceps derecho tampoco está al cien por ciento, algo que arrastra desde su última apertura ante los Padres.

El propio Ohtani lo dijo sin filtro, admitiendo que su brazo de lanzar sigue lejos de sentirse óptimo, mientras el manager Dave Roberts insiste en que no hay apuro alguno y que primero necesita estar completamente sano antes de volver a subir a la loma.

Otros equipos que compiten por Skubal

Los Dodgers no son ni de cerca los únicos interesados en sumar un brazo de ese calibre. Equipos como los Yankees, los Rays, los Cerveceros y los Bravos han sido vinculados de forma insistente en las últimas semanas, mientras que Phillies y Cubs también aparecen mencionados como posibles pretendientes según distintas fuentes.

Incluso se habla de los Blue Jays y los Padres como parte de esa lista amplia de franquicias que buscan reforzar su rotación antes del cierre del mercado, lo que deja claro que la carrera por Skubal, o por cualquier abridor de ese nivel, será uno de los grandes culebrones de esta fecha límite. Con Ohtani todavía sin fecha de retorno como lanzador, cualquier movimiento que hagan los Dodgers en los próximos días podría marcar el rumbo de su temporada.

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