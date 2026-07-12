MLB All-Star 2026: fecha, horario, rosters completos y dónde ver en vivo el Juego de Estrellas

El Juego de Estrellas de la MLB se llevará a cabo este martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia

Fecha y horario del MLB All-Star 2026. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026 reunirá a representantes de los 30 equipos en el Citizens Bank Park de Filadelfia, casa de los Phillies. El encuentro entre la Liga Americana y la Liga Nacional marcará la edición 96 del Clásico de Media Temporada.

La actividad contará con figuras como Mike Trout, Juan Soto, Freddie Freeman, Bobby Witt Jr., Yordan Álvarez y Junior Caminero, además de peloteros que recibirán su primera oportunidad en este partido. Philadelphia tendrá seis representantes, la cifra más alta entre los equipos convocados.

La lista sufrió cambios por lesiones y decisiones relacionadas con la carga de trabajo. Shohei Ohtani, Aaron Judge, Byron Buxton, Vladimir Guerrero Jr. y Nick Kurtz fueron elegidos, pero no estarán activos, por lo que MLB llamó a distintos reemplazos antes del encuentro.

¿Cuándo y a qué hora es el Juego de Estrellas 2026?

El MLB All-Star Game 2026 se disputará el martes 14 de julio, con la voz de playball programada para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y las 20:00 horas del Este de Estados Unidos. La cobertura previa en territorio estadounidense comenzará antes del inicio del partido.

El escenario será el Citizens Bank Park de Filadelfia, que recibirá por primera vez el Juego de Estrellas desde su apertura en 2004. Será la quinta ocasión en la que la ciudad organice el encuentro y la cuarta bajo la responsabilidad de los Phillies.

La Liga Nacional llegará después de imponerse en la edición de 2025, definida mediante un desempate de cuadrangulares tras el 6-6 de las primeras nueve entradas. La Liga Americana conserva ventaja histórica con 48 victorias, 45 derrotas y dos empates.

MLB All- Star 2026: ¿Dónde ver en vivo el Juego de Estrellas? Canales de TV y streaming

En México, el partido podrá seguirse por ESPN y la plataforma Disney+. La disponibilidad dentro de Disney+ puede depender del plan contratado y la programación queda sujeta a modificaciones. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX, mientras que FOX Deportes ofrecerá la señal en español.

MLB All- Star 2026: rosters completos para el Juego de Estrellas

Los rosters que aparecen a continuación incluyen los ajustes y reemplazos anunciados por MLB. Algunos jugadores fueron reconocidos como All-Stars, pero no estarán disponibles para participar por lesiones, calendario de aperturas o decisiones relacionadas con su carga de trabajo.

Roster de la Liga Americana

Jugadores titulares

Receptor: Shea Langeliers, Athletics

Primera base: por definir

Segunda base: Ernie Clement, Toronto Blue Jays

Tercera base: Junior Caminero, Tampa Bay Rays

Campocorto: Bobby Witt Jr., Kansas City Royals

Jardinero: Mike Trout, Los Angeles Angels

Jardinero: Riley Greene, Detroit Tigers

Jardinero: Cody Bellinger, New York Yankees

Bateador designado: Yordan Álvarez, Houston Astros

Nick Kurtz había quedado como reemplazo en la primera base, pero quedó fuera por una lesión en el pulgar. Vladimir Guerrero Jr. había sido elegido como titular en esa posición. Aaron Judge y Byron Buxton también fueron seleccionados como jardineros titulares, pero no participarán.

Jugadores de reserva

Dillon Dingler, Detroit Tigers

Adley Rutschman, Baltimore Orioles

Travis Bazzana, Cleveland Guardians

Willson Contreras, Boston Red Sox

Kevin McGonigle, Detroit Tigers

Ben Rice, New York Yankees

Miguel Vargas, Chicago White Sox

Munetaka Murakami, Chicago White Sox

Randy Arozarena, Seattle Mariners

Ceddanne Rafaela, Boston Red Sox

Tristan Peters, Chicago White Sox

Yandy Díaz, Tampa Bay Rays

Lanzadores abridores

Dylan Cease, Toronto Blue Jays

Parker Messick, Cleveland Guardians

Nick Martinez, Tampa Bay Rays

Drew Rasmussen, Tampa Bay Rays

Joe Ryan, Minnesota Twins

Cam Schlittler, New York Yankees

Ranger Suárez, Boston Red Sox

Michael Wacha, Kansas City Royals

Lanzadores relevistas

Bryan Baker, Tampa Bay Rays

Aroldis Chapman, Boston Red Sox

Jacob Latz, Texas Rangers

Cade Smith, Cleveland Guardians

Louis Varland, Toronto Blue Jays

Dylan Cease fue designado para abrir por la Liga Americana. Justin Verlander recibió una selección especial del Comisionado como “Legend Pick”, pero no aparecerá en el roster activo del partido.

Roster de la Liga Nacional

Jugadores titulares

Receptor: Drake Baldwin, Atlanta Braves

Primera base: Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers

Segunda base: Ozzie Albies, Atlanta Braves

Tercera base: Max Muncy, Los Angeles Dodgers

Campocorto: CJ Abrams, Washington Nationals

Jardinero: Brandon Marsh, Philadelphia Phillies

Jardinero: Juan Soto, New York Mets

Jardinero: Andy Pages, Los Angeles Dodgers

Bateador designado: por definir

Shohei Ohtani fue elegido como bateador designado titular, pero quedó fuera por una inflamación en la rodilla izquierda. Iván Herrera ingresó al roster como su reemplazo.

Jugadores de reserva

William Contreras, Milwaukee Brewers

Hunter Goodman, Colorado Rockies

Luis Arráez, San Francisco Giants

Bryce Harper, Philadelphia Phillies

Otto López, Miami Marlins

Matt Olson, Atlanta Braves

Sal Stewart, Cincinnati Reds

Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks

Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs

Jordan Walker, St. Louis Cardinals

James Wood, Washington Nationals

Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies

Iván Herrera, St. Louis Cardinals

Lanzadores abridores seleccionados

Braxton Ashcraft, Pittsburgh Pirates

Chase Burns, Cincinnati Reds

Jesús Luzardo, Philadelphia Phillies

Max Meyer, Miami Marlins

Jacob Misiorowski, Milwaukee Brewers

Eduardo Rodríguez, Arizona Diamondbacks

Chris Sale, Atlanta Braves

Cristopher Sánchez, Philadelphia Phillies

Paul Skenes, Pittsburgh Pirates

Logan Webb, San Francisco Giants

Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers

Justin Wrobleski, Los Angeles Dodgers

Foster Griffin, Washington Nationals

Lanzadores relevistas

Jhoan Durán, Philadelphia Phillies

Raisel Iglesias, Atlanta Braves

Mason Miller, San Diego Padres

Riley O’Brien, St. Louis Cardinals

Cristopher Sánchez será el pitcher abridor de la Liga Nacional, por lo que representará a los Phillies frente a su público. Dylan Cease tomará la pelota por la Liga Americana. Dave Roberts dirigirá a la Nacional, mientras que John Schneider estará al frente de la Americana.

El roster de la Nacional también registra bajas relacionadas con lesiones o disponibilidad. Justin Wrobleski reemplazó a Chase Burns; Braxton Ashcraft ocupó el lugar de Jacob Misiorowski, mientras que otros pitchers seleccionados podrían asistir al evento sin lanzar debido a su calendario de trabajo previo al descanso.

La MLB puede anunciar nuevos movimientos hasta antes del partido, por lo que las alineaciones y el orden al bat se confirmarán cerca del inicio del encuentro. El duelo no determina la localía de la Serie Mundial: desde 2017, esa ventaja corresponde al campeón de liga con el mejor récord de temporada regular.

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