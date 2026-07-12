MLB All-Star 2026: fecha, horario, rosters completos y dónde ver en vivo el Juego de Estrellas
El Juego de Estrellas de la MLB se llevará a cabo este martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia
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- Shohei Ohtani se pierde el Juego de Estrellas 2026 por lesión en la rodilla izquierda
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El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026 reunirá a representantes de los 30 equipos en el Citizens Bank Park de Filadelfia, casa de los Phillies. El encuentro entre la Liga Americana y la Liga Nacional marcará la edición 96 del Clásico de Media Temporada.
La actividad contará con figuras como Mike Trout, Juan Soto, Freddie Freeman, Bobby Witt Jr., Yordan Álvarez y Junior Caminero, además de peloteros que recibirán su primera oportunidad en este partido. Philadelphia tendrá seis representantes, la cifra más alta entre los equipos convocados.
La lista sufrió cambios por lesiones y decisiones relacionadas con la carga de trabajo. Shohei Ohtani, Aaron Judge, Byron Buxton, Vladimir Guerrero Jr. y Nick Kurtz fueron elegidos, pero no estarán activos, por lo que MLB llamó a distintos reemplazos antes del encuentro.
¿Cuándo y a qué hora es el Juego de Estrellas 2026?
El MLB All-Star Game 2026 se disputará el martes 14 de julio, con la voz de playball programada para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y las 20:00 horas del Este de Estados Unidos. La cobertura previa en territorio estadounidense comenzará antes del inicio del partido.
El escenario será el Citizens Bank Park de Filadelfia, que recibirá por primera vez el Juego de Estrellas desde su apertura en 2004. Será la quinta ocasión en la que la ciudad organice el encuentro y la cuarta bajo la responsabilidad de los Phillies.
La Liga Nacional llegará después de imponerse en la edición de 2025, definida mediante un desempate de cuadrangulares tras el 6-6 de las primeras nueve entradas. La Liga Americana conserva ventaja histórica con 48 victorias, 45 derrotas y dos empates.
MLB All- Star 2026: ¿Dónde ver en vivo el Juego de Estrellas? Canales de TV y streaming
En México, el partido podrá seguirse por ESPN y la plataforma Disney+. La disponibilidad dentro de Disney+ puede depender del plan contratado y la programación queda sujeta a modificaciones. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX, mientras que FOX Deportes ofrecerá la señal en español.
MLB All- Star 2026: rosters completos para el Juego de Estrellas
Los rosters que aparecen a continuación incluyen los ajustes y reemplazos anunciados por MLB. Algunos jugadores fueron reconocidos como All-Stars, pero no estarán disponibles para participar por lesiones, calendario de aperturas o decisiones relacionadas con su carga de trabajo.
Roster de la Liga Americana
Jugadores titulares
- Receptor: Shea Langeliers, Athletics
- Primera base: por definir
- Segunda base: Ernie Clement, Toronto Blue Jays
- Tercera base: Junior Caminero, Tampa Bay Rays
- Campocorto: Bobby Witt Jr., Kansas City Royals
- Jardinero: Mike Trout, Los Angeles Angels
- Jardinero: Riley Greene, Detroit Tigers
- Jardinero: Cody Bellinger, New York Yankees
- Bateador designado: Yordan Álvarez, Houston Astros
Nick Kurtz había quedado como reemplazo en la primera base, pero quedó fuera por una lesión en el pulgar. Vladimir Guerrero Jr. había sido elegido como titular en esa posición. Aaron Judge y Byron Buxton también fueron seleccionados como jardineros titulares, pero no participarán.
Jugadores de reserva
- Dillon Dingler, Detroit Tigers
- Adley Rutschman, Baltimore Orioles
- Travis Bazzana, Cleveland Guardians
- Willson Contreras, Boston Red Sox
- Kevin McGonigle, Detroit Tigers
- Ben Rice, New York Yankees
- Miguel Vargas, Chicago White Sox
- Munetaka Murakami, Chicago White Sox
- Randy Arozarena, Seattle Mariners
- Ceddanne Rafaela, Boston Red Sox
- Tristan Peters, Chicago White Sox
- Yandy Díaz, Tampa Bay Rays
Lanzadores abridores
- Dylan Cease, Toronto Blue Jays
- Parker Messick, Cleveland Guardians
- Nick Martinez, Tampa Bay Rays
- Drew Rasmussen, Tampa Bay Rays
- Joe Ryan, Minnesota Twins
- Cam Schlittler, New York Yankees
- Ranger Suárez, Boston Red Sox
- Michael Wacha, Kansas City Royals
Lanzadores relevistas
- Bryan Baker, Tampa Bay Rays
- Aroldis Chapman, Boston Red Sox
- Jacob Latz, Texas Rangers
- Cade Smith, Cleveland Guardians
- Louis Varland, Toronto Blue Jays
Dylan Cease fue designado para abrir por la Liga Americana. Justin Verlander recibió una selección especial del Comisionado como “Legend Pick”, pero no aparecerá en el roster activo del partido.
Roster de la Liga Nacional
Jugadores titulares
- Receptor: Drake Baldwin, Atlanta Braves
- Primera base: Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers
- Segunda base: Ozzie Albies, Atlanta Braves
- Tercera base: Max Muncy, Los Angeles Dodgers
- Campocorto: CJ Abrams, Washington Nationals
- Jardinero: Brandon Marsh, Philadelphia Phillies
- Jardinero: Juan Soto, New York Mets
- Jardinero: Andy Pages, Los Angeles Dodgers
- Bateador designado: por definir
Shohei Ohtani fue elegido como bateador designado titular, pero quedó fuera por una inflamación en la rodilla izquierda. Iván Herrera ingresó al roster como su reemplazo.
Jugadores de reserva
- William Contreras, Milwaukee Brewers
- Hunter Goodman, Colorado Rockies
- Luis Arráez, San Francisco Giants
- Bryce Harper, Philadelphia Phillies
- Otto López, Miami Marlins
- Matt Olson, Atlanta Braves
- Sal Stewart, Cincinnati Reds
- Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks
- Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs
- Jordan Walker, St. Louis Cardinals
- James Wood, Washington Nationals
- Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies
- Iván Herrera, St. Louis Cardinals
Lanzadores abridores seleccionados
- Braxton Ashcraft, Pittsburgh Pirates
- Chase Burns, Cincinnati Reds
- Jesús Luzardo, Philadelphia Phillies
- Max Meyer, Miami Marlins
- Jacob Misiorowski, Milwaukee Brewers
- Eduardo Rodríguez, Arizona Diamondbacks
- Chris Sale, Atlanta Braves
- Cristopher Sánchez, Philadelphia Phillies
- Paul Skenes, Pittsburgh Pirates
- Logan Webb, San Francisco Giants
- Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers
- Justin Wrobleski, Los Angeles Dodgers
- Foster Griffin, Washington Nationals
Lanzadores relevistas
- Jhoan Durán, Philadelphia Phillies
- Raisel Iglesias, Atlanta Braves
- Mason Miller, San Diego Padres
- Riley O’Brien, St. Louis Cardinals
Cristopher Sánchez será el pitcher abridor de la Liga Nacional, por lo que representará a los Phillies frente a su público. Dylan Cease tomará la pelota por la Liga Americana. Dave Roberts dirigirá a la Nacional, mientras que John Schneider estará al frente de la Americana.
El roster de la Nacional también registra bajas relacionadas con lesiones o disponibilidad. Justin Wrobleski reemplazó a Chase Burns; Braxton Ashcraft ocupó el lugar de Jacob Misiorowski, mientras que otros pitchers seleccionados podrían asistir al evento sin lanzar debido a su calendario de trabajo previo al descanso.
La MLB puede anunciar nuevos movimientos hasta antes del partido, por lo que las alineaciones y el orden al bat se confirmarán cerca del inicio del encuentro. El duelo no determina la localía de la Serie Mundial: desde 2017, esa ventaja corresponde al campeón de liga con el mejor récord de temporada regular.