De Juan Soto a Yordan Álvarez, los latinos a seguir para el Juego de Estrellas de MLB 2026

El actualizado roster del All-Star Game presenta un total de 18 peloteros latinos; nueve por la Americana, nueve por la Nacional y Cuba, la más representada

Juan Soto, uno de los bateadores más sólidos en toda la MLB | Reuters

El próximo martes 14 de julio se celebrará el Juego de Estrellas de la MLB 2026, donde la Liga Nacional buscará repetir la victoria conseguida el año pasado ante la Liga Americana, en un duelo que terminó definido por un desempate con formato de Home Run Derby tras el empate 6-6 en nueve entradas. Para esta edición, el talento latino volverá a tener presencia con 18 jugadores de origen latino repartidos entre ambos equipos, nueve por cada liga. Nota completa, aquí.