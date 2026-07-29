Muere Kavinsky, el artista francés que llevó el synthwave al mundo con Nightcall en Paris 2024

El creador de “Nightcall”, canción que conquistó al mundo con la película Drive y los Juegos Olímpicos de Paris 2024, falleció dejando una huella en la música electrónica

Kavinsky, presente en Paris 2024 hace un par de años | Thibaud Moritz / AFP

El mundo de la música electrónica está de luto por la muerte de Kavinsky, uno de los máximos referentes del movimiento synthwave y una figura clave de la escena francesa. El DJ y productor, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en su domicilio en París a los 50 años.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía de París, que informó que el músico fue localizado muerto en su vivienda de la capital francesa. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del fallecimiento y señalaron que no encontraron elementos sospechosos en el lugar.

Kavinsky alcanzó reconocimiento internacional gracias a “Nightcall”, una canción lanzada en 2010 que se convirtió en un referente de la música electrónica moderna después de formar parte de la banda sonora de la película Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling. El tema acompañó los créditos iniciales del filme y ayudó a construir una identidad sonora asociada con la estética nocturna y retro.

Años después, la canción volvió a tener un impacto global cuando fue interpretada durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La presentación provocó que “Nightcall” se convirtiera en la canción más buscada en Shazam en un solo día en la historia de la aplicación de reconocimiento musical.

Las reacciones por su fallecimiento llegaron desde distintos sectores de Francia. El presidente Emmanuel Macron recordó al artista como “una fuente de orgullo francés para siempre”, mientras que la ministra de Cultura, Catherine Pégard, destacó que el país perdió “una de sus voces más singulares”.

“Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, Nightcall conmovió al mundo entero. Bailadera y nostálgica a la vez, su música seguirá trascendiendo generaciones y fronteras”, expresó Pégard al rendir homenaje al músico francés.

Nacido en Seine-Saint-Denis, en las afueras de París, Belorgey comenzó su carrera a principios de la década de 2000 y formó parte de una nueva generación del llamado French Touch, movimiento electrónico francés que también tuvo como exponentes a grupos como Daft Punk, Justice y Sebastian.

Antes de convertirse en una figura reconocida mundialmente, Kavinsky fue telonero de Daft Punk y creó un personaje propio: un DJ de estética oscura con ojos rojos que representaba una identidad entre la ficción y la música. Su álbum debut, OutRun, consolidó su propuesta y contó con colaboraciones como la realizada con The Weeknd en “OddLook”.

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