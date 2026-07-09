Muere Bonnie Tyler a los 75 años, ícono pop de los 80´ con su éxito ´Total Eclipse of the Heart´

La familia informó que Bonnie Tyler falleció de manera inesperada la noche del miércoles en un hospital de Portugal

La cantante falleció en Portugal | Reuters

La música británica despide a una de sus voces más reconocibles. Bonnie Tyler, cantante galesa que alcanzó fama mundial con ‘Total Eclipse of the Heart‘, murió a los 75 años en Portugal, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia.

¿Quién fue Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951 en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins. Antes de convertirse en una figura internacional, comenzó a cantar en la iglesia, dejó la escuela a los 16 años y trabajó en una tienda mientras buscaba abrirse camino en la música.

Su carrera profesional inició en la década de 1970, luego de ser descubierta por el cazatalentos Roger Bell en un club. Primero utilizó el nombre artístico de Sherene Davis, pero más tarde adoptó de forma definitiva el de Bonnie Tyler, con el que firmó con RCA Records.

Uno de sus primeros éxitos llegó con Lost in France, en 1976. Poco después, una operación para extirpar nódulos en las cuerdas vocales marcó su carrera: al no guardar el reposo suficiente, su voz quedó rasgada, un rasgo que se convirtió en su sello.

El reconocimiento internacional llegó con ‘It’s a Heartache‘, pero su momento más importante ocurrió en 1983, cuando trabajó con el compositor y productor Jim Steinman en ‘Total Eclipse of the Heart‘, una balada rock que encabezó las listas en Reino Unido y Estados Unidos.

Steinman, recordado también por su trabajo con Meat Loaf, describió aquella canción como una “avalancha wagneriana de sonido y emoción”. El tema le dio a Tyler una nominación al Grammy y, décadas después, superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Además de ‘Total Eclipse of the Heart’, Tyler dejó temas como ‘Holding Out for a Hero‘ y mantuvo actividad musical durante varias décadas. En 2022 fue condecorada por la reina Isabel II como Miembro del Imperio Británico, en reconocimiento a su aportación a la música.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

La familia informó que Bonnie Tyler falleció de manera inesperada la noche del miércoles en un hospital de Portugal, donde era tratada por una enfermedad. La cantante había sido ingresada en mayo en Faro, ciudad donde tenía una residencia, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia.

Tras la intervención, Tyler fue inducida a un coma artificial durante un periodo. Semanas después se comunicó que ya no estaba en coma y que su estado había mostrado una mejoría, aunque seguía bajo atención médica. Su muerte se produjo mientras continuaba su proceso de recuperación.

“La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, señaló el comunicado familiar.

Comunicado en FB de la familia

Tras conocerse la noticia, figuras de la música y autoridades británicas expresaron sus condolencias. Bryan Adams destacó que Tyler tenía “una voz extraordinaria”, mientras que la oficina del primer ministro Keir Starmer la recordó como una de las grandes artistas discográficas del Reino Unido.

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