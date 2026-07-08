El emotivo mensaje de Shakira que consuela a toda Colombia: “Orgullo y lágrimas”

La cantante barranquillera le dejó un mensaje de aliento a los jugadores de Colombia, luego de lo que fue la eliminación ante Suiza.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026 | Reuters

Ya pasaron varias horas luego de la eliminación de Colombia del Mundial 2026, un golpe que sienten todos los seguidores de la ‘Tricolor’ tanto en el país como afuera. Distintos mensajes y opiniones se han conocido con respecto a lo que fue ese partido contra Suiza en los octavos de final, el cual acabó con la esperanza que había de seguir avanzando en el certamen.

Recordemos que los europeos y los sudamericanos igualaron sin goles en los 120 minutos que duró el partido y que desde los penales quedó por fuera el cuadro ‘Cafetero’. De esa forma los dirigidos por Néstor Lorenzo se despidieron del torneo, rendimiento que para algunos es aceptable, mientras que para otros no cumplió con las expectativas.

Un jugador como Jhon Arias, por ejemplo, habló ante los medios de comunicación y fue claro al decir que hay cosas que deben cambiar para que que Colombia dé un salto de calidad. Lorenzo por su parte lamentó que no se pudiera anotar ante Suiza, ya que para él eso se pagó caro.

Shakira y una voz de aliento para la Selección Colombia

Todavía muchos colombianos están con tusa por esa eliminación, aparte de los jugadores y cuerpo técnico del cuadro ‘Cafetero’. La cantante aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a los futbolistas por medio de una historia de Instagram, palabras en las cuales emitió una valiosa reflexión.

“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, son las primeras líneas del texto de la barranquillera.

“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”, cerró Shakira.

Mensaje de Shakira a la Selección Colombia | Capturas de pantalla @shakira

Así las cosas, la artista solo tuvo palabras de agradecimiento por lo hecho en este Mundial 2026 por parte de la ‘Tricolor’. Vale la pena mencionar que a pesar de esa eliminación, Colombia no perdió ningún partido de los cinco que jugó, pues ganó tres y empató dos.

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