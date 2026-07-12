Partido por el tercer LUGAR del Mundial 2026: cuándo, dónde es y cómo conseguir entradas

Miles de aficionados buscan los últimos boletos disponibles. Conoce los canales oficiales, precios de referencia y opciones de reventa con garantía

Aún tienes tiempo de conseguir entradas / David Ramos / Getty Images via AFP

El Mundial 2026 está por concluir y, aunque toda la atención se concentra en la gran final, el partido por el tercer lugar también despierta un enorme interés entre los aficionados. El encuentro reunirá a dos selecciones que buscarán despedirse del torneo con una victoria y, para quienes desean asistir, todavía existen opciones para conseguir entradas, tanto por los canales oficiales como en plataformas de reventa verificadas.

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará el sábado 18 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida. El estadio será el escenario del penúltimo encuentro del torneo, apenas un día antes de que se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cómo conseguir entradas para el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

La forma más segura de adquirir boletos sigue siendo la plataforma oficial de FIFA. Aunque las principales fases de venta ya concluyeron, el organismo mantiene habilitada la venta de última hora, en la que pueden liberarse entradas por cancelaciones, devoluciones o disponibilidad adicional.

Además, FIFA cuenta con un mercado oficial de reventa, diseñado para que los aficionados puedan comprar y vender boletos verificados. Esta alternativa ofrece mayor tranquilidad, ya que las entradas son validadas por el organismo y reduce el riesgo de fraudes que suele existir en otros mercados.

Quienes no encuentren disponibilidad en FIFA también pueden recurrir a plataformas especializadas como StubHub, Ticketmaster, Vivid Seats y SeatGeek, las cuales ofrecen programas de protección al comprador y mecanismos de verificación para las entradas. Aun así, antes de concretar la compra, es recomendable revisar las condiciones de reembolso, las tarifas adicionales y la forma en que se realizará la transferencia del boleto.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios oficiales publicados por FIFA para el partido por el tercer lugar oscilaban entre 165 dólares para las categorías más económicas y 1,125 dólares para los mejores asientos del estadio. Sin embargo, esos valores corresponden a la venta primaria y ya no reflejan necesariamente el costo que enfrentan los aficionados en el mercado actual.

En las plataformas de reventa, los precios han aumentado de forma considerable debido a la demanda. Actualmente, es posible encontrar boletos desde aproximadamente 1,370 dólares, mientras que los asientos más exclusivos alcanzan cifras cercanas a 24,900 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del Hard Rock Stadium y de la disponibilidad existente.

Para quienes aún buscan asegurar un lugar en uno de los últimos partidos del Mundial 2026, la recomendación es comparar el precio solicitado con el valor oficial de referencia de FIFA, verificar que la plataforma ofrezca protección al comprador y confirmar que la transferencia de la entrada sea completamente válida antes de realizar el pago. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar del encuentro con mayor seguridad y evitar contratiempos de última hora.

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