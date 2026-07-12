Conflicto interno en Inglaterra de cara a la semifinal ante Argentina

La crítica del técnico y la respuesta de la figura inglesa elevan la tensión a solo dos días de la histórica semifinal contra Argentina

Tuchel y Bellingham protagonizaron un intercambio de declaraciones | Reuters

Inglaterra está entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026, pero la victoria 2-1 sobre Noruega dejó un inesperado conflicto alrededor del equipo de Thomas Tuchel. Las declaraciones del seleccionador tras el encuentro encontraron una contundente respuesta de Jude Bellingham, autor de los dos goles que sellaron el pase a las semifinales.

El conjunto inglés tuvo que remontar en Miami y necesitó del tiempo extra para superar a una Noruega que complicó el partido durante largos periodos. El equipo de Ståle Solbakken tuvo oportunidades para ampliar su ventaja, envió un balón al larguero y vio anulado un gol antes de que el jugador del Real Madrid encabezara la reacción de los Three Lions.

La clasificación, sin embargo, no dejó satisfecho a Tuchel. El técnico alemán separó el resultado del funcionamiento colectivo y reconoció abiertamente que esperaba una actuación diferente de sus jugadores, pese a conseguir el boleto para enfrentar a Argentina.

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro mejores, es increíble, pero no estoy contento con la actuación”, declaró el entrenador. “Nos complicamos muchísimo la vida por la forma en la que jugamos. Estuvimos imprecisos, cometimos muchos errores técnicos, no fuimos lo suficientemente rápidos ni constantes. Hoy tuvimos suerte”.

Bellingham responde a su entrenador

Las palabras llegaron rápidamente hasta Bellingham. El mediocampista del Real Madrid, que alcanzó seis goles en el torneo con su doblete ante Noruega, mostró su desacuerdo cuando fue cuestionado por la valoración realizada por su entrenador.

“Sí, bueno, lo que sea. Lo que sea”, respondió inicialmente el futbolista. “Es difícil estar ahí fuera, es un esfuerzo enorme. Todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo, así que mis pensamientos y mi agradecimiento están con los compañeros que estuvieron en el campo y volvieron a hacer un gran trabajo”.

Bellingham fue más directo en una segunda entrevista. El inglés defendió la dificultad del rival y cuestionó la valoración de Tuchel sobre el rendimiento de una selección que logró sobrevivir a un partido de máxima exigencia. “Quizás él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No es un equipo fácil contra el que jugar”, afirmó.

El jugador de 23 años también defendió la capacidad de Inglaterra para sacar adelante partidos sin controlar todos los aspectos del juego. Para él, el camino hacia las semifinales también exige adaptarse al rival y encontrar soluciones cuando el funcionamiento no es el esperado. “No vas a ganar todos los partidos moviendo el balón y dando mil pases. A veces tienes que ganar de forma sucia y eso es lo que volvimos a hacer esta noche”, añadió. Cuando le preguntaron si coincidía con Tuchel en que Inglaterra había tenido suerte, Bellingham evitó prolongar el intercambio: “Sin comentarios”.

Tuchel calma las aguas

Tuchel intentó rebajar la tensión posteriormente y negó que exista una ruptura con sus futbolistas. El alemán elogió el esfuerzo del grupo y su reacción ante la adversidad, aunque mantuvo su postura sobre la necesidad de mejorar antes de disputar las semifinales.

“Estoy impresionado por el esfuerzo que hicieron y por superar la adversidad. No se les puede elogiar lo suficiente por eso. Pero también soy entrenador de fútbol y podemos jugar mejor”, explicó.

El cruce de declaraciones aparece a solo dos días del partido contra Argentina. Inglaterra buscará su primera final de una Copa del Mundo desde el título conseguido en 1966 y volverá a enfrentar a la Albiceleste en el torneo por primera vez desde 2002, cuando ganó 1-0 con un penalti de David Beckham.

Kane pone calma; Rooney y Shearer respaldan a Tuchel

Harry Kane fue uno de los primeros jugadores en intentar reducir la tensión después del partido. El capitán explicó que el mensaje de Tuchel dentro del vestuario fue diferente al análisis crítico que posteriormente realizó ante los medios. “Nos dijo: ‘¡Muchas felicidades! Deben disfrutarlo y celebrarlo’”, reveló el delantero. “Sabemos que podemos mejorar, sabemos que podemos jugar mejor”.

Kane consideró que la exigencia del entrenador puede servir a Inglaterra antes de enfrentar a Argentina. El delantero reconoció que el equipo todavía no ha mostrado su mejor nivel y defendió la intención de Tuchel de exigir una respuesta mayor a sus futbolistas. “Él sabe mejor que nadie que no es tan sencillo contra rivales fuertes. Está intentando sacar esa versión de nosotros y nosotros mismos sabemos que tenemos otro nivel al que podemos llegar”, señaló.

Alan Shearer también respaldó el análisis del seleccionador. El histórico delantero inglés destacó la mentalidad mostrada para remontar, pero coincidió en que el funcionamiento tuvo momentos deficientes durante la segunda mitad. “Cuando Tuchel habla de mentalidad, se refiere a la forma en la que encontraron el camino para volver al partido y seguir adelante. Tuvieron que luchar otra vez porque no estuvieron brillantes en algunos momentos”, analizó.

Wayne Rooney se sumó a la postura del entrenador y reconoció que quedó satisfecho con la franqueza mostrada por Tuchel después de conseguir la clasificación. “El rendimiento no fue bueno. Sin embargo, encontraron la manera. Creo que Thomas acertó de lleno en cuanto a la mentalidad. Se trata de llegar a las semifinales y esta noche cumplieron su cometido”, afirmó.

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