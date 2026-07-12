Argentina, la selección con más tiempos extra en la historia de los Mundiales

La Albiceleste volvió a disputar una prórroga en el Mundial 2026 frente a Suiza y amplió un récord histórico que refleja su constante protagonismo en las fases decisivas

Argentina ha sabido resolver en tiempos extra / Thomas Coex / AFP

Argentina volvió a escribir una página en la historia de los Mundiales. El empate 1-1 frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 obligó a disputar tiempo extra y convirtió a la Albiceleste en la selección con más tiempos extra jugados en la historia del torneo. El encuentro llegó al alargue después de los goles de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye, mientras que los europeos resistieron con diez futbolistas tras la expulsión de Breel Embolo.

Con esta prórroga, Argentina alcanzó 13 partidos que superaron los 90 minutos en los Mundiales, un récord absoluto que refleja la frecuencia con la que este conjunto ha protagonizado eliminatorias de máxima tensión. El dato también evidencia su presencia constante en las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

El balance de Argentina en los partidos que superaron los 90 minutos

Antes del duelo frente a Suiza, Argentina había conseguido avanzar en 10 de sus 12 antecedentes cuando un partido necesitó tiempo suplementario, una efectividad del 83,3%. Cuatro de esas clasificaciones llegaron durante la prórroga, mientras que otras seis se definieron mediante tandas de penales.

Entre las victorias más recordadas aparecen la final del Mundial de 1978 ante Países Bajos, resuelta con los goles de Mario Kempes y Daniel Bertoni; el inolvidable gol de Maxi Rodríguez frente a México en Alemania 2006; el tanto de Ángel Di María contra Suiza en Brasil 2014; y la clasificación sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los penales también forman parte de esa historia. Argentina eliminó a Yugoslavia e Italia en 1990, a Inglaterra en 1998, a Países Bajos en 2014 y nuevamente a los neerlandeses y a Francia durante la conquista del título en Qatar 2022, consolidando una reputación de fortaleza en los momentos de mayor presión.

Las únicas dos eliminaciones en partidos que llegaron al alargue fueron frente a Alemania: en los cuartos de final de 2006, tras caer en los penales, y en la final de Brasil 2014, cuando Mario Götze marcó el gol del campeonato durante el segundo tiempo suplementario.

El choque frente a Suiza volvió a poner a prueba esa tradición. Más allá del resultado final, Argentina amplió un récord que ninguna otra selección ha conseguido igualar y reafirmó su condición de protagonista histórico en las fases de eliminación directa de los Mundiales.

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