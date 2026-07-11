Tour de Francia 2026: las próximas etapas que Isaac del Toro tiene oportunidad de ganar

El mexicano sigue brillando como líder de los jóvenes y tercer lugar de la general. La montaña aparece como el terreno donde puede volver a hacer historia

El cierre del Tour parece ser más favorable para del Toro / Loic Venace / AFP

Tras superar la octava etapa del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera. Aunque cruzó la meta en el puesto 46, el resultado fue suficiente para conservar el tercer lugar de la clasificación general y mantener la malla blanca que distingue al mejor ciclista joven de la competencia. Ahora, la gran pregunta entre los aficionados es inevitable: ¿qué etapas puede ganar el mexicano en lo que resta de la carrera?

La etapa 8 terminó con victoria del belga Tim Merlier en un sprint masivo, un escenario que nunca figuró entre las fortalezas del ciclista del UAE Team Emirates. Los velocistas dominaron la jornada, mientras Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard mantuvieron el control de la lucha por el maillot amarillo. Para Del Toro, el verdadero desafío comenzará cuando el recorrido vuelva a inclinarse hacia la montaña.

La montaña ofrece las mejores oportunidades para Isaac del Toro

El perfil del mexicano encaja con el de un escalador explosivo, capaz de responder a cambios de ritmo y atacar en ascensos largos. Ya lo demostró al conquistar la etapa 2 con un espectacular ataque en el Castillo de Montjuïc y también durante la exigente etapa 6, cuando trabajó para Pogačar en el Tourmalet antes de terminar entre los mejores de la jornada.

Por ello, las primeras oportunidades claras aparecen en la etapa 10, entre Aurillac y Le Lioran, una jornada montañosa ideal para corredores agresivos. Más adelante llegarán desafíos todavía más favorables: la etapa 14, con final en Le Markstein; la etapa 15, rumbo a Plateau de Solaison; y la etapa 18, entre Voiron y Orcières-Merlette, todas con ascensos capaces de marcar grandes diferencias.

Las mayores expectativas, sin embargo, se concentran en las etapas 19 y 20, que incluyen el mítico ascenso a Alpe d’Huez. Si para entonces Pogačar tiene encaminado el título, el UAE Team Emirates podría darle libertad al mexicano para disputar una victoria de etapa. Sería un premio a su trabajo como gregario de lujo y una oportunidad para seguir construyendo una temporada histórica.

No todo dependerá de la alta montaña. Las etapas onduladas también podrían abrirle una ventana si consigue integrarse en una escapada con margen suficiente. La etapa 9, de Malemort a Ussel, aparece como una de esas jornadas impredecibles donde un corredor con su explosividad puede sorprender antes del descanso de la competencia.

En contraste, las etapas completamente llanas seguirán favoreciendo a los especialistas en sprint, mientras que la contrarreloj individual de la etapa 16 no representa el escenario más favorable para las características del mexicano. Su estrategia pasa por administrar fuerzas y esperar el momento adecuado para atacar en la montaña.

Isaac del Toro ya dejó claro que tiene piernas para competir entre la élite mundial. Si las circunstancias tácticas lo permiten y el equipo le concede libertad en alguna de las jornadas más exigentes, las etapas 14, 15, 18, 19 y 20 aparecen como las opciones más reales para sumar un nuevo triunfo en el Tour de Francia 2026 y consolidarse como una de las grandes figuras del ciclismo internacional, por lo que te recomendamos sigas dándole siguimiento a la actividad del ciclista mexicano.

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