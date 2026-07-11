Lionel Scaloni: cómo los jugadores de la ‘Scaloneta’ procesan el hate a los argentinos para que no les afecte

El cuerpo técnico de la Albiceleste desarrolló una estrategia para blindar al plantel de las críticas externas, fortalecer la salud mental de los futbolistas y convertir la presión en una ventaja competitiva

Scaloni ha podido quitarle presión a su equipo / Kyle Rivas / Getty Images via AFP

La selección argentina se ha acostumbrado a convivir con la admiración de millones de aficionados, pero también con las críticas y el rechazo que despierta en parte del mundo futbolístico. Para el técnico Lionel Scaloni, ese fenómeno no es nuevo y forma parte de la historia del equipo. La diferencia es que, en lugar de combatir el hate, la ‘Scaloneta’ aprendió a administrarlo para que no afecte el rendimiento del grupo.

El estratega reconoció en su última rueda de prensa, previo al enfrentamiento en los cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza, que muchos jugadores perciben ese rechazo, especialmente a través de las redes sociales y del ambiente que rodea a los grandes torneos. Sin embargo, explicó que el cuerpo técnico ha convertido esa situación en un incentivo competitivo. “Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y hay gente que no quiere que ganemos. A los jugadores les llega. Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor”, afirmó.

Uno de los pilares de la estrategia de Lionel Scaloni consiste en reducir la exposición al ruido externo. Por ello, suele recomendarles a sus futbolistas no revisar las redes sociales durante las competencias, evitar comentarios negativos y no prestar atención a rumores o especulaciones que puedan alterar su concentración antes de los partidos.

El ‘método Scaloni’ para blindar al vestuario

El entrenador reforzó esa filosofía después del intenso cruce frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. En aquel momento, les recordó a sus dirigidos que no debían preocuparse por las etiquetas que circulaban en internet. “No son ni los buenos ni los malos de la película”, les dijo, con la intención de que mantuvieran el foco únicamente en el fútbol y no en la opinión pública.

‘La Scaloneta’ también ha desarrollado la capacidad de transformar las críticas en combustible deportivo. En lugar de responder a cada cuestionamiento, el plantel canaliza esa presión como una motivación adicional para competir. Esa fortaleza mental ha sido una constante durante el ciclo de Scaloni y se refleja en la forma en que el equipo afronta los momentos de mayor exigencia.

Otro aspecto fundamental del método del entrenador es recordarles a los futbolistas que, antes de ser profesionales, son personas. Scaloni ha explicado en distintas oportunidades que ganar o perder un partido no define el valor de nadie y que mantener esa perspectiva ayuda a disminuir la ansiedad que generan las competencias de alto nivel.

A ese trabajo psicológico se suma la cohesión que existe dentro del vestuario. Los propios jugadores funcionan como una red de apoyo cuando alguno atraviesa momentos de mayor presión, mientras que el cuerpo técnico prioriza un ambiente de confianza donde todos puedan expresarse sin temor al juicio externo.

La figura de Lionel Messi también forma parte de esa evolución emocional. Durante el ciclo de Scaloni, el capitán dejó de cargar con la obligación de ser el único responsable de los resultados y pasó a integrarse a un equipo en el que el liderazgo y las responsabilidades se distribuyen entre todo el grupo, reduciendo así la presión individual.

La filosofía de Lionel Scaloni puede resumirse en una idea sencilla: no discutir el hate, sino filtrarlo, evitar que ingrese al vestuario y convertirlo en un estímulo competitivo. Esa gestión emocional, combinada con el respaldo interno y el enfoque en el presente, se ha transformado en uno de los sellos de una ‘Scaloneta’ que responde mucho más en la cancha que en las redes sociales.

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