Francia vs. España: horario, canal y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial 2026 en EE.UU.

Las dos selecciones europeas buscan un lugar en la final. Consulta los horarios en EE.UU. y las opciones para seguir el partido en televisión y streaming

Francia vs España, uno de los duelos más esperados / Patrick T. Fallon / AFP

El Mundial 2026 definirá a uno de sus finalistas este martes 14 de julio con el esperado enfrentamiento entre Francia y España. El partido se disputará en el Estadio Dallas, en Texas, y reunirá a dos de las selecciones más fuertes del torneo, que buscarán un triunfo para avanzar al duelo por el campeonato. Si vives en EE.UU., aquí te contamos a qué hora inicia el encuentro y dónde podrás verlo en vivo.

El silbatazo inicial del Francia vs España cambiará según la zona horaria del país. Estos son los horarios para seguir la semifinal del Mundial 2026:

Hora del Este (ET): 3:00 p.m. (Nueva York, Miami y otras ciudades del este)

(Nueva York, Miami y otras ciudades del este) Hora del Centro (CT): 2:00 p.m. (Dallas, Chicago, Houston y alrededores)

(Dallas, Chicago, Houston y alrededores) Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m. (Los Ángeles, San Francisco, Seattle y otras ciudades del oeste)

Dónde ver el Francia vs. España EN VIVO en EE.UU.

La transmisión del partido estará disponible en inglés a través de FOX y FOX One. Para quienes prefieren la narración en español, las opciones serán Telemundo y Peacock, que ofrecerán la cobertura completa de una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026.

Además, el encuentro también aparece listado en servicios y guías de programación como fuboTV y Telemundo Deportes, por lo que los aficionados tendrán diversas alternativas para seguir el compromiso desde televisores, computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles.

Francia llega a esta instancia con la intención de regresar a una final mundialista gracias a una plantilla repleta de talento y experiencia internacional. España, por su parte, ha confirmado su condición de candidata al título al romper con la maldición de los cuartos de final que venía arrastrando, con un fútbol dinámico y una generación que combina juventud con jugadores acostumbrados a disputar partidos de máxima exigencia.

Más allá de los nombres y el historial de ambas selecciones, la semifinal genera gran expectativa porque enfrenta a dos equipos que han mostrado regularidad durante el torneo. El ganador obtendrá el boleto a la gran final del Mundial 2026 y quedará a un solo triunfo de conquistar el campeonato.

Te puede interesar: