Quién es Nikola Kusturica, la joya del Barcelona que ahora jugará con UCLA

El basquetbolista serbio de 17 años dejó Europa para dar el salto a la NCAA tras un Mundial sub-17 brillante y una histórica oferta universitaria

Kusturica, la nueva estrella de UCLA / Foto por Yagiz Gurtug / NURPHOTO via AFP

La carrera de Nikola Kusturica dio un giro que ya sacude al baloncesto internacional. Con apenas 17 años, el alero serbio decidió dejar el FC Barcelona para incorporarse a UCLA, una de las universidades más prestigiosas del básquetbol estadounidense, y donde la mexico-americana Gabriela Jaquez es la cara del equipo femenino. El movimiento no solo representa una pérdida para el club catalán, sino también la llegada de uno de los mayores talentos europeos a la NCAA, donde ya es considerado un firme candidato para convertirse en una futura estrella de la NBA y ser elegido como número 1 en el draft de 2028, tal y como ocurrió con Karim López este año.

Kusturica nació en Serbia en 2009 y mide poco más de 2.06 metros. Su combinación de estatura, velocidad, manejo del balón y capacidad para defender varias posiciones lo convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del baloncesto europeo. Desde muy joven llamó la atención de los cazatalentos del FC Barcelona, que lo incorporó a su cantera en 2023 tras destacar en Novi Sad, una ciudad con una profunda tradición basquetbolística.

Su ascenso fue meteórico. En septiembre de 2025 debutó oficialmente con el primer equipo azulgrana y se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro con el Barcelona. Meses después volvió a hacer historia al transformarse, con apenas 16 años y 285 días, en el jugador más joven del club en anotar en un partido de la Liga Endesa, confirmando que su talento estaba preparado para competir al máximo nivel.

Un Mundial sub-17 que disparó su cotización

El escaparate definitivo llegó durante el Mundial sub-17 de la FIBA disputado en Estambul. Kusturica lideró a Serbia hasta la final, donde cayó frente a EE.UU., pero firmó una actuación memorable. Promedió 24.6 puntos y 6.9 rebotes por partido, fue elegido en el mejor quinteto del torneo y recibió el premio al Mejor Defensor gracias a sus robos y bloqueos. En la final anotó 37 puntos frente al poderoso equipo estadounidense, consolidándose como el jugador europeo más seguido por los scouts de la NBA.

Ese rendimiento confirmó lo que ya había demostrado un año antes, cuando fue nombrado ‘Jugador Más Valioso’ del EuroBasket sub-16 tras conducir a Serbia al título continental. Su capacidad para anotar, crear juego y defender lo ha llevado a ser comparado con el alemán Franz Wagner, aunque varios especialistas consideran que su techo competitivo podría ser incluso mayor.

La decisión de abandonar el Barcelona sorprendió al baloncesto europeo. Diversas universidades estadounidenses iniciaron una intensa disputa por ficharlo y finalmente UCLA convenció al serbio con un proyecto deportivo liderado por el entrenador Mick Cronin. Medios serbios reportaron que UCLA le presentó un contrato de dos años valorado en 12 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un prospecto internacional de su edad bajo las reglas de compensación por nombre, imagen y semejanza (NIL). Aunque los términos económicos no han sido confirmados oficialmente, el acuerdo refleja el creciente poder financiero del baloncesto universitario estadounidense para atraer a las mayores promesas del mundo.

En UCLA esperan que Kusturica tenga un impacto inmediato. Su experiencia jugando contra profesionales en España y su madurez competitiva lo convierten en un jugador diferente al de la mayoría de los reclutas de su edad. Aunque todavía debe desarrollar más masa muscular y mejorar la consistencia de su lanzamiento exterior, los analistas consideran que posee todas las herramientas para convertirse en una de las figuras de la NCAA.

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