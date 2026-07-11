Futbolistas colombianos que recibieron amenazas de muerte: de Andrés Escobar a Jáminton Campaz

Los episodios de intimidación contra jugadores reflejan un problema persistente en el fútbol colombiano, donde las derrotas han derivado en violencia, miedo y llamados urgentes a la justicia

Campaz denunció que él y su familia recibieron amenazas / Juan Mabromata / AFP

La eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó una profunda decepción deportiva. También volvió a poner sobre la mesa un problema que ha acompañado al fútbol colombiano durante décadas: las amenazas de muerte contra sus jugadores. El más reciente afectado fue Jáminton Campaz, quien, según diversos reportes, recibió mensajes intimidatorios junto con su familia después del partido frente a Suiza, un caso que obligó incluso a modificar su regreso al país por razones de seguridad.

La gravedad de la situación llevó a la Federación Colombiana de Fútbol a condenar públicamente los hechos y solicitar a la Fiscalía General de la Nación que identifique y judicialice a los responsables. El episodio reabrió una herida que Colombia conoce demasiado bien y recordó que, para algunos futbolistas, un error dentro de la cancha puede convertirse en una amenaza fuera de ella.

Andrés Escobar, el caso que marcó para siempre al fútbol colombiano

Cada vez que un futbolista colombiano recibe amenazas, el nombre de Andrés Escobar vuelve inevitablemente a la conversación. El defensor pasó de ser uno de los referentes de la selección a convertirse en el protagonista de una de las tragedias más dolorosas en la historia del deporte.

Durante el Mundial de Estados Unidos 1994, Escobar anotó un autogol en el partido frente al combinado estadounidense. Tras la eliminación del equipo nacional fue objeto de fuertes críticas y hostigamientos. Días después, el 2 de julio de 1994, fue asesinado a las afueras de una discoteca en Medellín, en un crimen que quedó marcado por el contexto de violencia, presión social y la influencia del narcotráfico en el fútbol colombiano.

Jáminton Campaz y otros futbolistas colombianos amenazados

El caso de Campaz demuestra que el problema sigue vigente. Después de la derrota frente a Suiza en el Mundial 2026, el extremo de Rosario Central y varios integrantes de su familia recibieron mensajes de muerte e intimidación en redes sociales. Diversos medios señalaron que el futbolista decidió no regresar junto a la delegación colombiana como medida preventiva mientras las autoridades analizaban la situación.

Sin embargo, no ha sido el único. En la Copa América de 2019, William Tesillo denunció amenazas tras fallar un penal decisivo frente a Chile. Algunos mensajes llegaron incluso a compararlo con Andrés Escobar, reflejando cómo ciertos sectores radicales continúan utilizando la violencia como respuesta a los resultados deportivos.

En el fútbol colombiano también se registran antecedentes recientes. Boyacá Chicó denunció amenazas de muerte contra varios de sus jugadores en medio de sospechas de amaño de partidos, un caso que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Dimayor. Más recientemente, Atlético Bucaramanga reportó intimidaciones contra el defensor Aldair Gutiérrez y su familia después de una derrota internacional. A estos episodios se suman las denuncias realizadas por el mediocampista Juan Pablo ‘El Indio’ Ramírez en 2023 y por Wilson Morelo durante su etapa en Independiente Santa Fe, quienes también aseguraron haber recibido amenazas debido a los resultados deportivos.

La preocupación no se limita a los futbolistas. En 2024, la liga Dimayor y Acolfutpro advirtieron que jugadores, entrenadores, árbitros y directivos estaban siendo víctimas de amenazas constantes, evidenciando que la violencia alrededor del fútbol colombiano se ha extendido más allá del terreno de juego. El caso de Jáminton Campaz vuelve a demostrar que, más de tres décadas después del asesinato de Andrés Escobar, el deporte colombiano sigue enfrentando un problema que trasciende el marcador y exige una respuesta firme de las autoridades para impedir que la historia vuelva a repetirse.

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