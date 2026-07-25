Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov, en vivo UFC Fight Night 282 hoy 25 de julio: resultados de las peleas en directo

UFC Fight Night 282: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?

La pelea estelar de la UFC en Abu Dabi pondrá frente a frente a dos contendientes con realidades opuestas dentro del peso semipesado. El ruso Magomed Ankalaev, número dos del ranking, buscará recuperar el camino hacia una nueva oportunidad por el cinturón después de la derrota por nocaut ante Alex Pereira en UFC 320. Con marca profesional de 21-2-1 (1 NC), el peleador de Daguestán destaca por su impecable combinación de sambo y kickboxing, además de una de las mejores defensas de golpeo de la división. Del otro lado aparecerá el uzbeko Bogdan Guskov, décimo del escalafón y dueño de un estilo explosivo, que aceptó el combate con menos de dos semanas de preparación tras la baja de Khalil Rountree Jr. El apodado ‘Hitman’ llega con récord de 18-3-1, una racha de cinco peleas sin derrota y el impulso que le dio el empate mayoritario frente al excampeón Jan Blachowicz.

El combate presenta un atractivo choque de estilos entre la disciplina táctica de Ankalaev y el poder de nocaut de Guskov, quien presume 15 victorias por KO y tres por sumisión, sin una sola definición por decisión en sus 18 triunfos. La estrategia del ruso pasa por aprovechar su superioridad en la lucha para desgastar a un rival que afrontará el reto con un campamento reducido, mientras que el uzbeko necesita acortar distancias desde los primeros minutos y conectar su poderosa mano derecha para cambiar el rumbo de la pelea. Aunque Guskov lanza un mayor volumen de golpes significativos, Ankalaev absorbe menos castigo y parte como amplio favorito en las apuestas. El pronóstico apunta a una victoria del ruso por nocaut técnico entre el segundo y el tercer asalto, un resultado que lo devolvería de inmediato a la conversación por el campeonato de las 205 libras.

Cartelera estelar

Magomed Ankalaev (21-2-1) vs Bogdan Guskov (18-3-1) | Peso semipesado

Steve Erceg (14-4-0) vs Ramazan Temirov (19-3-0) | Peso mosca

Magomed Zaynukov (8-0-0) vs Damian Rzepecki (10-0-0) | Peso ligero

Rizvan Kuniev (13-3-1) vs Tyrell Fortune (18-3-0) | Peso completo

Abubakar Vagaev (24-4-0) vs Saygid Izagakhmaev (22-3-0) | Peso welter

Preliminares

Cody Gibson (22-12-0) vs Abdul Hussein (15-2-0) | Peso gallo

Valter Walker (15-1-0) vs Thomas Petersen (11-4-0) | Peso completo

Dustin Jacoby (22-9-1) vs Muhammad Said (9-0-0) | Peso semipesado

Santiago Ponzinibbio (31-9-0) vs Sam Patterson (14-3-1) | Peso welter

Ismael Bonfim (20-6-0) vs Axel Sola (11-1-1) | Peso ligero

Magomed Tuchalov (6-0-0) vs Brendson Ribeiro (17-10-0) | Peso semipesado

Nurullo Aliev (11-0-0) vs Mike Davis (12-3-0) | Peso ligero