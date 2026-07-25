Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov, en vivo UFC Fight Night 282 hoy 25 de julio: resultados de las peleas en directo
Ankalaev y Guskov buscan una oportunidad por un cinturón de semipesado en UFC, una situación viable para el ganador en la función de Abu Dhabi
Cody Gibson vs Abdul Hussein | Peso gallo | Gana Hussein por sumisión
Abdul Hussein debutó con una victoria en UFC al imponerse por sumisión sobre Cody Gibson en el tercer round, gracias a un estrangulamiento de triángulo de brazo que obligó a su rival a rendirse a los 3:07. Después de un primer episodio equilibrado, Hussein tomó el control del combate en el segundo con un derribo provocado por un golpe tras atrapar una patada y dominó el trabajo en el suelo con constantes intentos de sumisión. En el tercer asalto aprovechó el desgaste de Gibson, lo llevó de nuevo a la lona tras un intercambio y aseguró el estrangulamiento que le dio el triunfo en su estreno dentro del octágono.
Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con la IA, Magomed Ankalaev parte como el amplio e indiscutible favorito para derrotar a Bogdan Guskov en la pelea estelar de peso semipesado. El análisis de las estadísticas, las cuotas de las casas de apuestas y los modelos predictivos basados en datos coinciden en otorgarle al ruso una probabilidad de victoria muy superior a la de su rival. La diferencia de nivel competitivo resulta uno de los factores más importantes, ya que el excampeón de la división ha construido una de las rachas más sólidas de la categoría y representa el desafío más exigente en la carrera de Guskov.
Los modelos también destacan la ventaja de Ankalaev en la lucha y el grappling gracias a su formación en sambo y lucha libre, recursos que le permiten decidir el ritmo y la zona del combate. A ello se suma que Guskov aceptó la pelea con menos de dos semanas de preparación tras la baja de Khalil Rountree Jr., un escenario que reduce sus opciones estratégicas frente a un rival de la élite. Con ese panorama, la inteligencia artificial proyecta que Ankalaev impondrá condiciones hasta conseguir un nocaut técnico en los últimos asaltos o una victoria por decisión unánime después de los cinco rounds.
¿A qué hora inicia la función de UFC Fight Night 282?
La función de UFC en Abu Dhabi obliga a los aficionados mexicanos a madrugar este sábado. La cartelera preliminar arranca a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera principal comienza a las 10:00 horas con varios de los combates más esperados del evento.
El enfrentamiento estelar entre Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov no cuenta con un horario definido, ya que su salida al octágono depende de la duración de las peleas previas. Por ese motivo, el combate por el protagonismo de la velada podría adelantarse o retrasarse respecto al tiempo estimado.
México y Centroamérica: 7:00 horas
Estados Unidos: 9:00 horas ET / 6:00 horas PT
Colombia: 8:00 horas
Argentina: 10:00 horas
UFC Fight Night 282: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
La pelea estelar de la UFC en Abu Dabi pondrá frente a frente a dos contendientes con realidades opuestas dentro del peso semipesado. El ruso Magomed Ankalaev, número dos del ranking, buscará recuperar el camino hacia una nueva oportunidad por el cinturón después de la derrota por nocaut ante Alex Pereira en UFC 320. Con marca profesional de 21-2-1 (1 NC), el peleador de Daguestán destaca por su impecable combinación de sambo y kickboxing, además de una de las mejores defensas de golpeo de la división. Del otro lado aparecerá el uzbeko Bogdan Guskov, décimo del escalafón y dueño de un estilo explosivo, que aceptó el combate con menos de dos semanas de preparación tras la baja de Khalil Rountree Jr. El apodado ‘Hitman’ llega con récord de 18-3-1, una racha de cinco peleas sin derrota y el impulso que le dio el empate mayoritario frente al excampeón Jan Blachowicz.
El combate presenta un atractivo choque de estilos entre la disciplina táctica de Ankalaev y el poder de nocaut de Guskov, quien presume 15 victorias por KO y tres por sumisión, sin una sola definición por decisión en sus 18 triunfos. La estrategia del ruso pasa por aprovechar su superioridad en la lucha para desgastar a un rival que afrontará el reto con un campamento reducido, mientras que el uzbeko necesita acortar distancias desde los primeros minutos y conectar su poderosa mano derecha para cambiar el rumbo de la pelea. Aunque Guskov lanza un mayor volumen de golpes significativos, Ankalaev absorbe menos castigo y parte como amplio favorito en las apuestas. El pronóstico apunta a una victoria del ruso por nocaut técnico entre el segundo y el tercer asalto, un resultado que lo devolvería de inmediato a la conversación por el campeonato de las 205 libras.
Cartelera estelar
Magomed Ankalaev (21-2-1) vs Bogdan Guskov (18-3-1) | Peso semipesado
Steve Erceg (14-4-0) vs Ramazan Temirov (19-3-0) | Peso mosca
Magomed Zaynukov (8-0-0) vs Damian Rzepecki (10-0-0) | Peso ligero
Rizvan Kuniev (13-3-1) vs Tyrell Fortune (18-3-0) | Peso completo
Abubakar Vagaev (24-4-0) vs Saygid Izagakhmaev (22-3-0) | Peso welter
Preliminares
Cody Gibson (22-12-0) vs Abdul Hussein (15-2-0) | Peso gallo
Valter Walker (15-1-0) vs Thomas Petersen (11-4-0) | Peso completo
Dustin Jacoby (22-9-1) vs Muhammad Said (9-0-0) | Peso semipesado
Santiago Ponzinibbio (31-9-0) vs Sam Patterson (14-3-1) | Peso welter
Ismael Bonfim (20-6-0) vs Axel Sola (11-1-1) | Peso ligero
Magomed Tuchalov (6-0-0) vs Brendson Ribeiro (17-10-0) | Peso semipesado
Nurullo Aliev (11-0-0) vs Mike Davis (12-3-0) | Peso ligero
¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night 282 y dónde mirar por TV y online?
En Claro Sports podrás seguir el clásico minuto a minuto de UFC Fight Night 282 con la cobertura más completa de la función. Nuestro seguimiento incluirá cada detalle de lo que ocurra dentro y fuera del octágono, las acciones más importantes de cada combate, estadísticas en tiempo real, análisis especializados y los comentarios de nuestro equipo de expertos en artes marciales mixtas.
La transmisión para el resto de Latinoamérica estará disponible a través de Paramount+ y UFC Fight Pass, plataformas de streaming que requieren una suscripción activa para acceder a la cartelera de este fin de semana. Todo está listo para una velada que reunirá grandes enfrentamientos y promete mantener la emoción desde la primera pelea hasta el combate estelar.