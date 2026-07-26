Juegos Centroamericanos 2026: México, en busca de las 4,500 medallas

Para el atleta mexicano, portar el uniforme tricolor en el año del Centenario lejos de ser una presión, es el motor para devorarse las pistas, las albercas y los tatamis.

Mexico en Santo Domingo 2026 | Francesco SPOTORNO / AFP

Exactamente 100 años después de que México organizara y dominara la primera edición de los Juegos Centroamericanos en la Ciudad de México en 1926, la delegación nacional abrió su participación en Santo Domingo 2026 impulsada por una sola fuerza: el deseo absoluto de gloria.

Los pronósticos de éxito fueron optimistas desde antes de iniciar la justa. Con una imponente cosecha inaugural de 18 medallas (7 de oro, 5 de plata y 6 de bronce) este sábado 25 de julio, México no sólo asumió el liderato del torneo. Activó también la cuenta regresiva para un hito sin precedentes en el deporte regional: alcanzar la mítica cifra de las 4,500 medallas en la historia de la competición.

La matemática rumbo al Olimpo centroamericano

Al arrancar esta edición número 25, el registro histórico indicaba que México sumaba 4,252 preseas en sus 24 participaciones anteriores. Con un equipo que combina experiencia y juventud, asumieron el mismo objetivo y tras el conteo de esta primera jornada sabatina, el acumulado histórico subió a 4,270 metales, dejando la meta a exactamente 230 medallas de distancia. Tomando en cuenta que el récord nacional de San Salvador 2023 fue de 353 medallas totales, los atletas tienen la mirada fija en destrozar la barrera de las 4,500 antes de que se apague el pebetero.

La ruta de la gloria: Los rostros detrás de las barreras históricas

Cada bloque de medallas ha costado generaciones de esfuerzo. Dado que los metales se acumulan por jornadas colectivas, estas son las leyendas y los equipos históricos que cargaron a la delegación en los hombros para romper cada centenar de preseas hasta el día de hoy:

El Origen (Medallas 1 a 100 – 1926): Los primeros héroes de la historia. El velocista Alfonso García inauguró las glorias en los 100 metros planos, escoltado por el dominio en la duela del legendario equipo de básquetbol de los “7 Machos” y los tiros certeros del militar Juan Manuel Torroella .

Los primeros héroes de la historia. El velocista inauguró las glorias en los 100 metros planos, escoltado por el dominio en la duela del legendario y los tiros certeros del militar . La consolidación en casa (Barrera de las 500 – 1954): México superó la mítica meta de los 500 metales históricos actuando como local. El equipo fue comandado por los clavados perfectos de un joven Joaquín Capilla y las zancadas en pista de El Grillo, Jaime Aparicio , quienes mantuvieron a México intratable en la cima regional.

México superó la mítica meta de los 500 metales históricos actuando como local. El equipo fue comandado por los clavados perfectos de un joven y las zancadas en pista de , quienes mantuvieron a México intratable en la cima regional. La era de los cuatro dígitos (Barrera de las 1,000 y 1,500 – Década de los 70 y 80): El impensable salto a los millares llegó impulsado por generaciones doradas. La natación de Guillermo Echeverría , los puños del boxeador olímpico Juan Paredes , y más tarde en los 80, la marcha histórica de Ernesto Canto y Raúl González , catapultaron el acumulado histórico del país.

El impensable salto a los millares llegó impulsado por generaciones doradas. La natación de , los puños del boxeador olímpico , y más tarde en los 80, la marcha histórica de y , catapultaron el acumulado histórico del país. El nuevo milenio (Barrera de las 2,000 y 2,500 – 1993 a 2002): El olimpismo mexicano se transformó. Las pistas centroamericanas se rindieron ante la velocidad pura de Ana Gabriela Guevara y la resistencia de Alejandro Cárdenas , mientras que la halterofilia mexicana, inspirada por Soraya Jiménez , empujó con fuerza los metales hacia el techo de los 2,500.

El olimpismo mexicano se transformó. Las pistas centroamericanas se rindieron ante la velocidad pura de y la resistencia de , mientras que la halterofilia mexicana, inspirada por , empujó con fuerza los metales hacia el techo de los 2,500. La era moderna y el quiebre (Barrera de las 3,000 a 4,000 – 2010 a 2023): El bloque más dominante de la historia reciente. Aquí se forjó la leyenda de Nuria Diosdado, convertida en la atleta mexicana más ganadora de los juegos con 18 oros. Junto a ella, los clavados de Paola Espinosa, las raquetas de Paola Longoria y el tiro con arco de Alejandra Valencia sellaron el camino para alcanzar las 4,252 medallas antes de viajar a Santo Domingo.

Momentos memorables que marcaron la historia de México en los JCC

Llegar a esta cifra ha dejado postales que viven para siempre en la memoria colectiva del deporte nacional:

El vuelo de Joaquín Capilla (1946-1954): El máximo medallista olímpico mexicano construyó su leyenda en los Centroamericanos, ligando títulos consecutivos en clavados que dictaron la hegemonía mexicana en las alturas.

El máximo medallista olímpico mexicano construyó su leyenda en los Centroamericanos, ligando títulos consecutivos en clavados que dictaron la hegemonía mexicana en las alturas. Ana Gabriela Guevara desatada (1998): En Maracaibo, una joven sonorense congeló el reloj en los 400 metros planos, anunciándole al mundo entero el nacimiento de una de las atletas más dominantes de la historia de las pistas.

En Maracaibo, una joven sonorense congeló el reloj en los 400 metros planos, anunciándole al mundo entero el nacimiento de una de las atletas más dominantes de la historia de las pistas. El renacer de la Natación Artística (2023): En San Salvador, las ondinas mexicanas ganaron el oro en la rutina técnica. Un triunfo con sabor a revancha que demostró que el deseo de ganar de las atletas es más fuerte que cualquier adversidad.

¿Quiénes ganaron la medalla este sábado 25 de julio?

La delegación mexicana conquistó 18 medallas (7 de oro, 5 de plata y 6 de bronce) en el primer día completo de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con este resultado, México se colocó inmediatamente como líder general del medallero.

Medallas de Oro (7) Remo (Doble par ligero): Melissa Márquez y Aylin Ibarra (primer oro). Tiro con Arco: Equipos femenil (Valencia, Ruiz, Vázquez) y varonil (Grande, Rodríguez, Padilla). Natación Aguas Abiertas: Paulo Strehlke (10km). Taekwondo (Poomsae): William Arroyo (individual) y William Arroyo/Cecilia Lee (mixto). Bádminton: Equipo mixto (3-0 ante Guatemala).

Medallas de Plata (5) Taekwondo (Poomsae): Cecilia Lee. Ciclismo (Contrarreloj): Sara Roel y Édgar Cadena. Natación Aguas Abiertas: Yuritzi Salgado (10km). Judo: Robin Jara (-66kg).

Medallas de Bronce (6) Natación Aguas Abiertas: Diego Obele y Dalia Moreno (10km). Ciclismo (Contrarreloj): Sebastián Ruiz. Remo (Doble par ligero): Rafael Mejía y Roberto Ahumada. Judo: Paulina Martínez (-52kg). Waterpolo: Equipo varonil.



El desempeño actual de los atletas mexicanos reafirma el dominio del país en la región y acelera el paso hacia la meta de las 4,500 preseas totales, aunque, como lo declaró el olímpico mexicano, Víctor Estrada, hay que tomar las cosas con mesura.

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