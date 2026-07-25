Anthony Joshua sobrevive a dos caídas y propina espectacular nocaut a Kristian Prenga en Yeda

El favorito logró ponerse de pie y llegó a la campana, pero regresó a su esquina después de haber atravesado uno de los momentos de mayor riesgo en su carrera

Anthony Joshua se impone a Prenga | Reuters

Anthony Joshua estuvo cerca de ver terminado su regreso al ring antes de completar el primer minuto de combate. El británico cayó dos veces en el asalto inicial ante Kristian Prenga, pero logró recuperarse y encontró el nocaut en el segundo episodio para cerrar una pelea marcada por los cambios de dominio.

La función disputada en Yeda comenzó con un golpe que alteró cualquier pronóstico. Apenas habían transcurrido 20 segundos cuando Prenga conectó un uppercut que mandó a Joshua a la lona y dejó al excampeón mundial sin control sobre sus piernas.

Joshua intentó sujetarse de su rival para detener el ataque, aunque recibió otro derechazo que volvió a comprometerlo. El británico retrocedió con dificultad y trató de encontrar espacio mientras Prenga continuaba lanzando con la mano derecha.

El albanés volvió a derribar a Joshua antes de terminar el primer asalto. El favorito logró ponerse de pie y llegó a la campana, pero regresó a su esquina después de haber atravesado uno de los momentos de mayor riesgo en su carrera.

Prenga había encontrado el golpe desde el inicio, pero no mantuvo la presión al comenzar el segundo episodio. En lugar de buscar una nueva caída, permitió que Joshua recuperara terreno y reorganizara su ofensiva. El británico comenzó a trabajar con el jab y obligó a su rival a retroceder. Una combinación de izquierda y derecha cambió el ritmo del combate y abrió el camino para que Joshua tomara el centro del cuadrilátero.

The moment Anthony Joshua knocked out Kristian Prenga in round 2 💥 pic.twitter.com/MMAsGfH3nd — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) July 25, 2026

Prenga quedó contra las cuerdas después de recibir un jab de izquierda. Joshua aprovechó la posición y conectó un derechazo que dejó al albanés sin respuesta para salir del intercambio. Joshua continuó con ganchos mientras Prenga permanecía acorralado. El ataque terminó con el peso pesado en la lona y sin posibilidades de levantarse antes de que concluyera la cuenta del árbitro.

El nocaut llegó en el segundo asalto y confirmó la remontada del británico. Joshua pasó de estar a unos segundos de perder el combate a cerrar la pelea con una secuencia que no permitió respuesta de su rival.

El resultado marcó el regreso de Joshua después del accidente automovilístico ocurrido en diciembre, en el que murieron dos de sus amigos. Tras completar su recuperación, el boxeador decidió retomar su carrera con la intención de buscar una nueva oportunidad por un campeonato mundial. La pelea contra Prenga fue planteada como una prueba antes de avanzar hacia un enfrentamiento con Tyson Fury. Sin embargo, las dos caídas del primer episodio mostraron los riesgos que todavía acompañan el regreso del británico.

Fury había disputado un combate de preparación una noche antes frente a Mariusz Wach. Con ambos de vuelta en actividad, el siguiente paso apunta a resolver los aspectos pendientes para concretar una pelea que ha sido discutida durante más de una década.

Joshua y Fury ya habrían firmado acuerdos para enfrentarse durante el año, aunque todavía faltan detalles relacionados con la sede, la organización y la participación de Dana White. La transmisión también podría llegar a Netflix, mientras Nueva York aparece entre las opciones para recibir el combate.

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