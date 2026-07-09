¿La fuerza de Haaland está en el cabello? Valderrama, Puyol y otros futbolistas que brillaron con su melena

Aunque Haaland destaca por su fuerza física, altura y olfato goleador, su estilo de cabello le hace lucir más imponente en el campo

Erling Haaland usa coleta durante los partidos. Foto: Al Bello / AFP

Recientemente, Erling Haaland participó en el programa “After Hours with James Corden”, de la cadena FOX, y reveló un consejo que alguna vez le otorgó Zlatan Ibrahimovic: “Nunca te cortes el cabello”. Desde entonces, las redes sociales bromean con la melena dorada del futbolista noruego, incluso haciendo comparaciones con el personaje bíblico Sansón.

“Entonces qué voy a hacer, tengo que hacerle caso, ¿no?”, expresó Haaland, que ya suma siete goles en el Mundial 2026 y está siendo una de las principales figuras del torneo.

Durante el episodio, que también fue visto por Ibrahimovic, el comediante James Corden le propuso que si perdía el juego de ping pong que ambos estaban disputando, le afeitería la cabeza. Sin embargo, Erling hizo una expresión como “ni loco” y se negó a la apuesta.

Al igual Haaland, que nació en Inglaterra, pero decidió jugar con Noruega, el exfutbolista sueco lució un estilo de cabello similar, parecido al de un ninja, y le acompañó en gran parte de su carrera. Sin embargo, no son los únicos jugadores, actuales y de época, que demostraron que “la fuerza está en el cabello”.

5 futbolistas de élite que brillaron son su melena

1. Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama

Aunque su carrera deportiva se desarrollo en los años 80 y 90, el mediocampista colombiano aún conserva su frondosa y brillante melena rubia rizada. Con este estilo de cabello fue reconocido universalmente y se convirtió en su sello distintivo.

2. David Beckham

El mediocampista británico, que llegó a ser considerado uno de los futbolistas más bellos del planeta, lució muchos estilos de cabello durante sus años en activo. No obstante, en gran parte de su carrera lució el pelo largo y dorado, muy parecido al de Erling Haaland.

3. Ruud Gullit

El astro neerlandés fue famoso tanto por su juego ofensivo como por su look de rastas largas que lo diferenciaban en el campo. Después de su retiro, en los años 2000, Gullit se cortó el cabello y se despidió de la imagen que lo caracterizó.

4. Ronaldinho

El astro brasileño dejó una huella imborrable en el fútbol, no solo por su magia con el balón y su contagiosa sonrisa en cada jugada, sino también por su larga y rizada melena, que frecuentemente la amarraba con una cinta.

Aunque comenzó luciendo el cabello corto, en el PSG y cuando fue campeón del mundo (2002), tras su llegada al FC Barcelona los rizos le acompañaron hasta el fin de su carrera.

5. Carles Puyol

Es uno de los máximos referentes históricos de este estilo, famoso por mantener una inconfundible melena rizada con la que se ganó su apodo de ‘Tarzán Puyol’. El defensa la lució durante toda su carrera en el FC Barcelona y la selección española.

Otros futbolistas a destacar son Edinson Cavani, Gabriel Batistuta, Neymar Jr., Roberto Baggio, Gareth Bale, Andrea Pirlo, Marcelo, Diego Forlán y más recientemente Virgil van Dijk, que quedó fuera del Mundial con Países Bajos tras una fatídica tanda de penales ante Marruecos.

Además de ser un grupo de futbolistas brillantes, siempre llamaron la atención por “la fuerza” que hay o hubo en sus cabellos.

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