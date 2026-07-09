Marruecos vs Francia en cuartos: horario, canal y dónde ver en vivo el duelo desde Estados Unidos

Francia y Marruecos se juegan el pase a semifinales en un duelo sin margen de error y con horario clave en Estados Unidos.

Francia y Marruecos buscan su pase a semis | FRANCK FIFE / VARIOUS SOURCES / AFP

Francia y Marruecos se miden este jueves 9 de julio para definir quién avanzará a semifinales del Mundial y quién deberá marcharse a casa. Se trata de un partido con tintes de revancha en el que los africanos buscarán lograr la hazaña que no pudieron concretar en Qatar 2022 cuando cayeron 2-0.

Este partido abre la tanda de cuartos de final y si te encuentras en Estados Unidos y no deseas perderte ni un segundo de la acción que promete este partido contarás con una amplia oferta de canales para poder disfrutarlo en vivo, tanto en español como en inglés.

Ce soir, une place en demi-finale se joue face au Maroc.

Fair-play, respect de l'autre, solidarité : voici des valeurs qu'incarne notre Équipe de France depuis le début de cette Coupe du monde.

Soyons à la hauteur de cette image ce soir.



Toutes et tous derrière les Bleus ! 🇫🇷 pic.twitter.com/wrpsWdvt0K — FFF (@FFF) July 9, 2026

¿Cómo puedes ver el Francia vs. Marruecos desde Estados Unidos?

Los amantes del fútbol podrán ver el partido tanto desde la TV tradicional como mediante plataformas de streaming.

En inglés dentro de EE.UU las principales alternativas son

FOX transmisión televisiva nacional del Mundial 2026 y de este Francia vs Marruecos.

transmisión televisiva nacional del Mundial 2026 y de este Francia vs Marruecos. Fox Sports App y FOX One opciones de streaming para seguir el partido en línea con tu cuenta de TV paga.

opciones de streaming para seguir el partido en línea con tu cuenta de TV paga. Servicios OTT como Fubo que integran los canales de FOX y permiten ver el Mundial vía suscripción.

En español para el público hispano en Estados Unidos las opciones pasan por

Telemundo señal en español con cobertura amplia del Mundial 2026 dentro de Estados Unidos.

señal en español con cobertura amplia del Mundial 2026 dentro de Estados Unidos. Peacock plataforma de streaming que ofrece los partidos con narración dual en español e inglés y en calidad 4K para sus suscriptores.

plataforma de streaming que ofrece los partidos con narración dual en español e inglés y en calidad 4K para sus suscriptores. fuboTV servicio que incluye paquetes con canales hispanos y deportivos donde se integran las transmisiones del torneo.

A qué hora es el Francia vs. Marruecos

El encuentro entre Francia y Marruecos se disputará este jueves 9 de julio en un horario bastante cómodo para que la afición en Estados Unidos pueda seguirlo sin excusas. El pitazo inicial está programado para la tarde de Boston y la organización ha ajustado los horarios por zona para que puedas organizar tu día sin volverte loco.

Estos son los horarios en EE.UU según la zona

Hora del Este (ET): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora del Centro (CT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): 1:00 p.m.

¿Cómo llegan Francia y Marruecos a cuartos de final?

Francia llega a Boston con la etiqueta de candidata de siempre pero sin margen para relajarse ante un rival que ya sabe lo que es romper todos los pronósticos. Les Bleus superaron a Paraguay en octavos con un ajustado 1–0 gracias a un penal de Kylian Mbappé y antes habían pasado por encima de Suecia en 16avos con un 3–0 que confirmó el poder ofensivo del equipo.

Es el cuarto Mundial consecutivo en el que los franceses alcanzan al menos los cuartos de final y siguen en carrera por llegar a su tercera final seguida.

Del lado marroquí la historia es igual de interesante. Los Leones del Atlas se clasificaron desde un grupo duro con resultados de carácter frente a Brasil, Escocia y Haití y luego dejaron fuera a Países Bajos en un duelo dramático que se definió en tanda de penales. Después firmaron un 3–0 contundente ante Canadá en Houston que los instaló nuevamente entre los ocho mejores del mundo algo que ningún otro combinado africano había logrado más de una vez.

Hay que recordar que Marruecos mezcla una generación joven con la experiencia de haber llegado a semifinales en Qatar 2022 una combinación peligrosa para cualquier rival.

La sensación es que no será un partido sencillo para ninguno de los protagonistas. Francia sabe que ya sufrió para abrir el cerrojo de Paraguay y que Marruecos se siente cómodo defendiendo ordenado y saliendo rápido por bandas. Los africanos por su parte conocen de memoria el libreto de los galos y llegan con confianza después de ganar con autoridad sus últimos cruces eliminatorios.

Te puede interesar: