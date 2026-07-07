Álvaro Fidalgo respalda a Rafael Márquez en la selección mexicana: “Queda en muy buenas manos”

El mediocampista habló este lunes tras la eliminación ante Inglaterra y respaldó la continuidad de Márquez rumbo al próximo ciclo

Álvaro Fidalgo disputó el Mundial 2026 con México | Imago7

Álvaro Fidalgo, futbolista mexicano, habló con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un día después de la eliminación de la selección mexicana en el Mundial 2026. El Tricolor cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, resultado que puso fin al proceso mundialista encabezado por Javier Aguirre.

El mediocampista partió rumbo a España para reincorporarse al Real Betis, club en el que milita, pero antes hizo un balance del torneo de México, que había llegado con paso perfecto hasta los octavos tras superar la fase de grupos y vencer a Ecuador en dieciseisavos de final.

“Muy orgulloso por lo que hizo el equipo, más allá de que ayer, sinceramente lo creo, que merecíamos muchísimo más por todo lo que hicimos, por el Mundial que fue, por todos los juegos, por la conexión que hubo con la afición, por el ambiente que hubo en el país, en el Azteca. Fue algo impresionante, todos estamos muy orgullosos, sé que la gente lo está. Creo que el fútbol muchas veces no es justo y sí creo que merecimos más”, declaró.

Uno de los temas centrales fue la continuidad de Rafael Márquez, quien se quedará al frente de la selección mexicana rumbo al próximo ciclo mundialista. Márquez formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre como auxiliar durante el Mundial 2026.

“Fenomenal. Estuvimos todo el proceso al final fue con Rafa, a mí me tocó todos estos días más la anterior fecha FIFA. Estoy seguro de que queda en muy buenas manos, con Javier estoy agradecido al mil por ciento, formó un grupo que fue una familia, que se dio permiso de soñar con cosas grandes y fue espectacular. Cada uno de los que estábamos ahí adentro hubiéramos matado por Javier en cualquier momento, con eso nos quedamos. Y con Rafa ahora estoy seguro de que va a ser igual”.

Fidalgo también se refirió a Guillermo Ochoa, quien en este Mundial alcanzó una marca histórica al llegar a seis Copas del Mundo con la selección mexicana. El portero cerró un ciclo especial dentro del combinado nacional y recibió el reconocimiento del mediocampista.

“Le tengo un cariño enorme por todo, estoy muy agradecido con él desde el primer día que llegué a México. Es una leyenda, se merece todo lo que vivió en su carrera, lo que le dio a México, lo que pudo vivir como futbolista es de estar muy orgullosos todos de él, de tener una figura así en el país, es increíble. Me alegro mucho de que haya hecho una marca histórica”.

El jugador del Betis también habló de Gilberto Mora, una de las revelaciones mexicanas del torneo. El futbolista de 17 años fue una de las historias destacadas del Mundial por su participación con el Tricolor a corta edad.

“Es un chico que no tiene techo. Unas condiciones y unas cualidades impresionantes en todos los aspectos. No solo dentro del fútbol, la cabeza amueblada, un chico humilde, tranquilo, alegre, sonriendo todo el día. Creo que va a dar muchísimas alegrías pero es un chico de 17 años y la gente no se puede olvidar de eso. Lo que hizo en el Mundial, el nivel que mostró en el Mundial no es normal a los 17 años”.

Con la eliminación ante Inglaterra, México cerró su participación en el Mundial 2026, pero también abrió una nueva etapa con Rafael Márquez como responsable del proyecto. Para Fidalgo, el equipo deja una base construida desde el grupo, el respaldo de la afición y un proceso que ahora continuará bajo el mando del exdefensa mexicano.

Te puede interesar: