¡Chicharito regresa al Mundial! Javier Hernández tendrá un nuevo rol en la Copa del Mundo 2026

El máximo goleador histórico de la selección mexicana tendrá un nuevo rol en la Copa del Mundo 2026 tras su etapa como futbolista

Javier ‘Chicharito’ Hernández volverá a estar presente en una Copa del Mundo, pero ahora desde otra trinchera. El máximo goleador histórico de la selección mexicana fue anunciado como comentarista de Fox Sports para el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

El delantero, que aún no ha hecho oficial su retiro como futbolista profesional, tendrá su primera experiencia en medios durante la justa mundialista, en un escenario que conoce bien tras haber participado como jugador en tres ediciones del torneo.

Hernández formó parte de las selecciones mexicanas en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, torneos en los que dejó huella con cuatro anotaciones. En su debut mundialista marcó dos goles ante Francia y Argentina, mientras que en 2014 anotó frente a Croacia y en 2018 hizo lo propio contra Corea del Sur.

El originario de Jalisco es el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles en 109 partidos entre 2009 y 2019. Además, comparte el récord de más goles de un mexicano en Copas del Mundo con Luis Hernández, ambos con cuatro tantos.

Chicharito también forma parte de un grupo reducido de futbolistas mexicanos que han marcado en tres Mundiales distintos, junto a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, un registro que lo mantiene como una referencia en la historia del Tricolor.

A nivel de clubes, su carrera incluyó pasos por equipos de Europa como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, además de su etapa en la MLS con el LA Galaxy y dos ciclos con Chivas.

Su regreso al club tapatío en 2024 no tuvo continuidad, con un paso marcado por lesiones y pocos goles en 39 partidos, lo que derivó en su salida al finalizar 2025.

Ahora, con la Copa del Mundo en puerta, Hernández iniciará una nueva etapa ligado al fútbol desde los micrófonos, con la experiencia de haber sido protagonista en el escenario más importante del deporte.

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