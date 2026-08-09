Leagues Cup: ¿Toluca o Inter Miami, quién es más eficiente?

Inter Miami supera históricamente a Toluca en efectividad tras la jornada del 8 de agosto en la Leagues Cup 2026.

Franco Romero, de Toluca FC, en el partido contra LAFC | Cortesía Toluca FC

Inter Miami y Toluca llegaron a la Leagues Cup 2026 como dos de los equipos con mejores registros históricos del torneo. Después de la segunda jornada de esta edición, los números ya permiten establecer una diferencia: Inter Miami es más eficiente que Toluca por porcentaje de victorias, aunque ambos se mantienen entre los clubes con mejor rendimiento histórico.

Inter Miami, líder histórico en triunfos

Inter Miami comenzó la edición 2026 con una marca histórica de 14 victorias y tres derrotas, la mayor cantidad de triunfos desde que la Leagues Cup adoptó su formato actual en 2023. El triunfo sobre Atlético de San Luis elevó su registro a 15 victorias, pero la derrota del sábado ante Monterrey dejó al conjunto de Florida con 15-4 en la historia de la competencia. Eso representa un 78.9% de victorias, una cifra que lo mantiene como el equipo con mejor rendimiento porcentual entre los dos protagonistas de esta comparación.

Miami, además, tiene un título: ganó la edición inaugural del nuevo formato en 2023 y volvió a disputar la final en 2025, cuando perdió 3-0 ante Seattle Sounders.

Toluca y un porcentaje que sigue siendo extraordinario

Toluca llegó a 2026 con 10 victorias y tres derrotas en la Leagues Cup, según el registro oficial publicado antes de su debut ante LAFC. Los Diablos Rojos comenzaron la edición con una actuación contundente: derrotaron 3-0 a Seattle Sounders, vigente campeón, en el primer partido de Leagues Cup disputado en México. Toluca produjo 39 disparos contra solamente cuatro del conjunto estadounidense. Pero la derrota 1-0 ante LAFC, con un gol de Eddie Segura en el minuto 91, modificó su registro histórico a 10 victorias y cuatro derrotas. Su porcentaje de victorias queda ahora en 71.4%.

Aunque está por debajo de Miami, sigue siendo un registro notable: Toluca ha ganado más de siete de cada diez partidos que ha disputado en la historia del torneo.

Los números después de la jornada del 8 de agosto

La comparación queda así:

Inter Miami: 15 victorias, 4 derrotas.

15 victorias, 4 derrotas. Porcentaje de victorias: 78.9%.

78.9%. Toluca: 10 victorias, 4 derrotas.

10 victorias, 4 derrotas. Porcentaje de victorias: 71.4%.

71.4%. Diferencia: Inter Miami tiene una ventaja de 7.5 puntos porcentuales .

Inter Miami tiene una ventaja de . Títulos: Inter Miami, uno; Toluca, ninguno.

El registro de Miami fue actualizado después de la derrota ante Monterrey, mientras el de Toluca cambió después de caer ante LAFC.

¿Qué cambió con el resultado de Toluca?

Antes de enfrentar a LAFC, Toluca tenía un registro de 10-3, equivalente a un porcentaje de victorias de 76.9%. Eso lo colocaba relativamente cerca de Inter Miami. La derrota en BMO Stadium fue determinante. Si hubiera ganado, habría terminado la jornada con 11-3, un porcentaje de 78.6%, todavía ligeramente por debajo del 78.9% de Inter Miami. Al perder, quedó en 10-4 y 71.4%.

Por eso, el resultado no solamente le complicó la clasificación en la edición 2026: también modificó de manera importante su posición en la comparación histórica de eficiencia.

Ganar más no es lo mismo que ser más eficiente

Aquí está la diferencia fundamental. Inter Miami es el equipo que más partidos ha ganado en la historia de la Leagues Cup, con 15 triunfos. Toluca tiene 10. Pero la eficiencia debe medirse en relación con los partidos disputados. Miami tiene 15 victorias en 19 partidos, mientras Toluca suma 10 triunfos en 14 encuentros.

El resultado es:

Inter Miami: 78.9% de victorias.

Toluca: 71.4% de victorias.

La diferencia es de 7.5 puntos porcentuales.

Eso coloca a Inter Miami por delante en la comparación estrictamente estadística.

Toluca sigue siendo uno de los grandes casos de éxito de la Liga MX

La conclusión no debe minimizar el desempeño de Toluca. Los Diablos Rojos tienen uno de los mejores registros históricos entre los clubes mexicanos y en 2026 volvieron a demostrar su capacidad competitiva al derrotar al campeón vigente, Seattle Sounders, por 3-0. El problema es que su derrota ante LAFC impidió que pudiera acercarse todavía más a Miami y lo ha dejado, por el momento, en la cuarta posición de la tabla.

Además, Toluca todavía busca algo que Inter Miami ya consiguió: ganar la Leagues Cup. Desde el cambio de formato en 2023, los campeones han sido Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders; ningún club de la Liga MX ha levantado todavía el trofeo.

Entonces, ¿Toluca o Inter Miami?

Los números actuales ofrecen una respuesta clara. Inter Miami es más eficiente que Toluca en la historia de la Leagues Cup, tanto por porcentaje de victorias como por cantidad total de triunfos. Miami registra 15-4 y 78.9% de victorias, mientras Toluca queda en 10-4 y 71.4%.

Pero hay una lectura adicional que hace más interesante la comparación: Toluca necesitó cuatro partidos menos para acumular 10 victorias. La diferencia, por tanto, no es entre un gigante y un equipo secundario. Es entre dos de los clubes que mejor han competido en la corta historia de la Leagues Cup. Por ahora, los números favorecen al equipo de Lionel Messi.

Toluca, sin embargo, todavía tiene tiempo para reducir esa distancia en futuras ediciones.

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