Cristopher Sánchez: de promesa a as de los phillies

El lanzador dominicano de los Phillies, Cristopher Sánchez, alcanzó el primer lugar por unanimidad en los Power Rankings de lanzadores latinos de la MLB tras una destacada temporada en 2026.

Cristopher Sánchez | GREG FIUME / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El zurdo dominicano de los Phillies fue elegido por unanimidad como número uno en los más recientes Power Rankings de Lanzadores Latinos de MLB, una posición que confirma la transformación de un pitcher que hace pocos años todavía luchaba por ganarse un lugar en la rotación.

De luchar por un puesto a convertirse en un as

El ascenso de Sánchez ha sido progresivo. Después de debutar en MLB en 2021, el dominicano fue construyendo su lugar en Filadelfia hasta convertirse en una pieza fundamental de la rotación. Apenas en 2024 lanzaba su segundo partido completo y continuó su carrera con determinación.

El salto definitivo llegó en 2025: terminó segundo en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional, lideró a los lanzadores del circuito en bWAR con 8.0 y terminó la campaña con efectividad de 2.50, 202 ponches y 32 aperturas.

En 2026 dejó de ser una revelación para convertirse en uno de los referentes del pitcheo latino.

Una racha que entró en la historia

Entre abril y junio, Sánchez protagonizó uno de los episodios más impresionantes de la temporada. Encadenó 50.2 innings consecutivos sin permitir carreras, la racha más larga en la historia de los Phillies y la quinta más extensa en una temporada desde 1893.

Además, fue la cadena más larga conseguida por un lanzador zurdo en ese periodo histórico. La racha terminó ante los Padres el 3 de junio, pero incluso después de permitir aquella carrera recibió una ovación de pie en Citizens Bank Park. Sánchez reconoció entonces que nunca había imaginado conseguir algo semejante.

¿Por qué Cristopher Sánchez encabeza el Power Ranking?

La respuesta está en sus números y, particularmente, en la calidad de sus pitcheos.

En la actualización publicada el 7 de agosto, Sánchez recibió todos los votos para el primer lugar del panel de 12 especialistas de MLB Español. Es líder de MLB con 15 victorias y comparte el mejor promedio de carreras limpias entre los lanzadores latinos, con 2.65.

También encabeza la Liga Nacional en fWAR entre los lanzadores, con 4.6, y en bWAR, con 6.1.

El cambio de velocidad, su arma diferencial

Una de las claves del éxito de Sánchez está en su cambio de velocidad.

Ese lanzamiento está limitando a los bateadores a un promedio de .183 y un slugging de .265. Además, su valor de carreras con ese pitcheo lo coloca en el percentil 99 de MLB, de acuerdo con Statcast.

No se trata solamente de lanzar fuerte. Sánchez ha construido su dominio a partir de la combinación de ubicación, cambio de velocidad y capacidad para mantener a los bateadores fuera de balance.

Los números que explican su evolución

Edad: 29 años.

29 años. País: República Dominicana.

República Dominicana. Equipo: Phillies de Filadelfia.

Phillies de Filadelfia. Debut en MLB: 6 de junio de 2021.

6 de junio de 2021. 2025: 13-5, 2.50 de efectividad y 202 ponches.

13-5, 2.50 de efectividad y 202 ponches. 2025: 8.0 bWAR, líder entre los pitchers de la Liga Nacional.

8.0 bWAR, líder entre los pitchers de la Liga Nacional. 2025: segundo lugar en la votación del Cy Young de la Liga Nacional.

segundo lugar en la votación del Cy Young de la Liga Nacional. 2026: 15 victorias, líder de MLB al momento del Power Ranking.

15 victorias, líder de MLB al momento del Power Ranking. 2026: 2.65 de efectividad.

2.65 de efectividad. 2026: 6.1 bWAR, líder de la Liga Nacional entre lanzadores.

6.1 bWAR, líder de la Liga Nacional entre lanzadores. Racha histórica: 50.2 innings consecutivos sin permitir carrera.

50.2 innings consecutivos sin permitir carrera. Power Ranking de agosto: número uno por unanimidad.

Un ascenso que también comenzó en la República Dominicana

La historia de Sánchez adquiere mayor dimensión cuando se observa el camino recorrido. El lanzador nacido en La Romana no llegó a las Grandes Ligas como una estrella consolidada.

Su debut ocurrió en 2021 y necesitó varias temporadas para convertirse en un abridor establecido. En 2024 terminó décimo en la votación del Cy Young de la Liga Nacional; un año después dio el salto definitivo al segundo lugar.

En marzo de 2026 también fue el abridor de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. En ese torneo protagonizó otro momento histórico al convertirse en el primer pitcher en la historia del Clásico en ponchar a cuatro bateadores en una misma entrada.

De segundo lugar en el Cy Young a número uno entre los latinos

El Power Ranking de MLB Español no es un premio oficial, pero sí funciona como una fotografía del momento. Y la fotografía actual coloca a Sánchez en la cima.

Su evolución explica por qué. En 2025 ya había demostrado que podía competir por los principales reconocimientos individuales. En 2026 añadió una racha histórica, fue elegido por segunda vez al Juego de Estrellas y recibió la responsabilidad de abrir el partido por la Liga Nacional, convirtiéndose en apenas el séptimo pitcher en la historia de los Phillies en hacerlo. Desafortunadamente, ese partido fue ganado por la Liga Americana.

Ahora, después de superar incluso los momentos de inconsistencia que lo hicieron perder temporalmente el primer puesto del Power Ranking, Sánchez regresó al número uno y lo hizo con una barrida en los votos.

La historia de Cristopher Sánchez dejó de ser la de un pitcher que buscaba una oportunidad. Ahora es la de un as dominicano que está construyendo un lugar propio entre los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

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