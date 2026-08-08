Confirmado: Messi no jugará ante Monterrey

La ausencia modifica el escenario de un partido que originalmente tenía al argentino como principal protagonista.

Lionel Messi no jugará ante Rayados | CHANDAN KHANNA / AFP

Inter de Miami enfrentará este sábado a Monterrey sin Lionel Messi, quien está confirmado que no jugará tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

XI for tonight. pic.twitter.com/yN4jtTRVQ8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

El jugador número 10 había sido determinante en el debut de Inter Miami en la Leagues Cup: marcó dos goles y dio una asistencia en el triunfo 4-2 sobre Atlético de San Luis, resultado que además lo convirtió en el máximo goleador histórico del torneo con 14 tantos.

Ahora, el equipo de Guillermo Hoyos tendrá que enfrentar a Monterrey sin su capitán y principal referencia ofensiva. Rodrigo De Paul y Casemiro deberán asumir una mayor responsabilidad en la construcción del juego, mientras que Miami tendrá que encontrar otra vía para compensar la ausencia del argentino, que firmó con el equipo de Florida gracias a los consejos de su padre y representante.

Monterrey llega con una oportunidad inesperada

Rayados perdió 2-1 ante Orlando City en su presentación y necesita reaccionar para conservar sus posibilidades de avanzar. El equipo de Matías Almeyda mostró capacidad para generar ocasiones, pero no fue suficientemente efectivo frente al arco.

La ausencia de Messi cambia el contexto para Monterrey: enfrentará a un Inter de Miami que viene de marcar cuatro goles, pero que pierde al futbolista que participó directamente en tres de ellos.

Ocampos, el hombre que debe aparecer

Lucas Ocampos llega como la principal amenaza ofensiva de Rayados. El argentino ha participado directamente en seis goles durante los últimos cuatro partidos oficiales de Monterrey, con cuatro anotaciones y dos asistencias.

También habrá que seguir a Hugo Cuypers, quien marcó su primer gol con Monterrey en la derrota ante Orlando City, y a Jesús “Tecatito” Corona, capitán del equipo y formado en las fuerzas básicas del club.

Monterrey ya sabe cómo derrotar a Miami

El antecedente favorece claramente a Rayados. Los clubes se enfrentaron anteriormente en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2024 y Monterrey ganó los dos partidos.

Rayados se impuso 2-1 en Miami y posteriormente 3-1 en Monterrey, para avanzar con un marcador global de 5-2. Será apenas el tercer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Dos equipos con necesidades diferentes

Inter de Miami llega con tres puntos después de su victoria sobre Atlético de San Luis y ha perdido solamente uno de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones desde la llegada de Hoyos al banquillo: nueve victorias, dos empates y una derrota.

Monterrey, en cambio, necesita sumar después de comenzar el torneo con derrota. Almeyda busca además su primera victoria en la Leagues Cup desde que asumió el cargo, en una etapa que suma dos triunfos, dos empates y tres derrotas en todas las competiciones según la actualización oficial de Leagues Cup.

Datos del partido

Competencia: Leagues Cup 2026.

Leagues Cup 2026. Partido: Inter de Miami vs. Monterrey.

Inter de Miami vs. Monterrey. Fecha: sábado 8 de agosto.

sábado 8 de agosto. Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT.

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT. Estadio: Nu Stadium, Miami.

Nu Stadium, Miami. Transmisión: Apple TV.

Apple TV. Inter Miami: 3 puntos.

3 puntos. Monterrey: 0 puntos.

0 puntos. Último enfrentamiento oficial: Monterrey ganó 3-1.

Monterrey ganó 3-1. Global histórico: Monterrey 5-2 Inter Miami.

Una prueba diferente para Inter de Miami

La Leagues Cup perdió a su principal figura para este encuentro, pero ganó un elemento inesperado de incertidumbre. Inter de Miami deberá demostrar que puede competir contra uno de los equipos más fuertes de la Liga MX sin Messi, mientras Monterrey tiene la oportunidad de repetir la fórmula que ya le permitió eliminar a Miami en 2024.

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