Fernando Gorriarán lanza promesa a la afición: “Verán otro Tigres en la Leagues Cup”

El capitán de los felinos asegura que el equipo mejorará con respecto a lo mostrado en el Apertura 2026 de la Liga MX

Gorriarán promete mejoría a la afición de Tigres. | Imago7.

La Leagues Cup 2026 representa mucho más que un torneo internacional para Tigres. Después de protagonizar su peor inicio en la Liga MX en una década, el conjunto universitario busca convertir el certamen binacional en el punto de partida para salir de la crisis deportiva que atraviesa.

Consciente del momento que vive el equipo, el capitán Fernando Gorriarán envió un mensaje de confianza a la afición y aseguró que el plantel mostrará una versión distinta a la vista durante las primeras tres jornadas del Apertura 2026.

“Con la misma ilusión que afrontamos cada torneo, cada nuevo inicio de torneo. Obviamente venimos de una semana un poco atípica para nosotros, pero sin duda con la responsabilidad y el profesionalismo de defender esta institución”, reveló el capitán Fernando Gorriarán.

Aunque reconoce que el equipo atraviesa una transición importante, Gorriarán considera que el plantel ha demostrado en los últimos torneos que mantiene el nivel para competir por campeonatos, recordando que en menos de un año pelearon por el título de Liga MX y la Concachampions.

“Quizás esos cambios hoy se ven más abruptos, pero hace un mes veníamos de jugar una final, hace seis o siete meses veníamos de jugar otra final. Entonces, creo que el equipo, sea cual sea el nombre, compite. No se nos han dado los títulos por detalles, por penales en este caso. Mi responsabilidad hoy como uno de los capitanes también es seguir compitiendo, inculcándole ese compromiso al plantel”, apuntó Gorriarán.

Con la salida de referentes como Gignac, Pizarro y Correa, el mediocampista uruguayo ha asumido un papel aún más importante dentro del vestidor felino.

Gorriarán revela que intentó convencer a Guido Pizarro de quedarse

Fernando Gorriarán confesó que fue uno de los primeros jugadores en enterarse de la decisión del entrenador argentino y que hizo todo lo posible para cambiar su postura para mantenerse al frente de los felinos.

“Hablé con él antes de que se lo comunicara a todo el plantel. Él me lo había comunicado a mí e intenté convencerlo de todas las maneras posibles, pero era una decisión que ya estaba tomada. Se respeta también como persona. La decisión que él tomó es dar un paso al costado; él no se sentía al 100 por ciento con nosotros y lo que nos toca a nosotros es aceptarlo y seguir”, destacó.

La Leagues Cup, una oportunidad para cambiar el rumbo

Tigres debutará en la Leagues Cup enfrentando al Real Salt Lake, un torneo que puede marcar un antes y un después para un equipo necesitado de resultados positivos.

Martes 4 de agosto Tigres vs. Real Salt Lake 20:00 horas

Viernes 7 de agosto Tigres vs. Minnesota United 19:00 horas

Martes 11 de agosto Tigres vs. Vancouver Whitecaps 20:00 horas



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