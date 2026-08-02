Tigres tiene su peor arranque en 11 años, pero un antecedente lo hace pensar en el título

Los felinos no han ganado en las primeras tres jornadas del Apertura 2026, una racha que no registraban desde el torneo que conquistaron en 2015

Tigres se aferra a un recuerdo para ilusionarse | Imago7

Tigres comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX con un empate y dos derrotas, por lo que permanece sin victorias después de tres jornadas. El conjunto de la UANL no registraba un inicio de torneo con tres fechas consecutivas sin ganar desde el Apertura 2015, competencia en la que terminó por levantar el campeonato.

La racha actual comenzó con la derrota 3-1 ante Tijuana en la jornada inaugural. Ramiro Árciga adelantó a los Xolos al minuto 32 y Ozziel Herrera empató al 56, pero Mourad El Ghezouani marcó dos veces durante el tiempo añadido, a los minutos 90+6 y 90+8. Tigres disputó toda la segunda mitad con un jugador menos por la expulsión de Rodrigo Aguirre al 45+2.

En la segunda fecha, los felinos empataron 2-2 como locales frente al Atlético de San Luis. Fernando Gorriarán abrió el marcador al minuto 11 y Diego Alexander Sánchez volvió a colocar al equipo en ventaja durante el segundo tiempo, pero los goles de Rafa Llorente al 39 y David Rodríguez al 89 impidieron que los regiomontanos consiguiera su primer triunfo. Después de ese resultado, Guido Pizarro dejó la dirección técnica.

La tercera jornada terminó con una derrota 3-2 en la visita a Querétaro. Alí Ávila y Mateo Corona colocaron a los Gallos Blancos con una ventaja de dos goles antes del minuto 20, mientras Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta igualaron el encuentro. Cuando parecía que ambos clubes repartirían puntos, Santiago Homenchenko convirtió un penal al 90+12 para definir el marcador.

Hernán Elizondo dirigió al equipo de forma interina en ese compromiso y pidió tiempo para corregir los resultados. “Lo que le puedo decir a la afición es que tenga paciencia. La actuación que vi del equipo es esperanzadora para mí. Estamos trabajando para cerrar esas buenas actuaciones con un resultado positivo”, declaró después del partido.

El Apertura 2015, un antecedente que ilusiona

La última ocasión en que Tigres inició un torneo con tres jornadas sin victoria ocurrió en el Apertura 2015. En aquella campaña perdió 1-0 ante Toluca, cayó por el mismo marcador frente a Morelia y empató 2-2 contra Chivas. La racha se extendió hasta la cuarta fecha, cuando León lo derrotó 2-1.

El primer triunfo de aquel equipo llegó en la jornada 5 con una victoria 4-1 sobre Chiapas en el Estadio Universitario. Los felinos corrigieron el rumbo durante el resto de la fase regular, terminaron en la quinta posición de la clasificación general y obtuvieron su boleto para disputar la Liguilla.

En los cuartos de final eliminaron a Chiapas con un marcador global de 3-1 y después superaron 2-0 al Toluca en las semifinales. La final contra Pumas terminó empatada 4-4 en el resultado global, por lo que el campeonato se definió desde el punto penal, donde los entonces dirigidos por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se impusieron 4-2.

Tigres fue campeón la última vez que no ganó en las tres primeras fechas | Imago7

Tigres interrumpirá su actividad en la Liga MX para participar en la Leagues Cup, torneo en el que enfrentará a Real Salt Lake, Minnesota United y Vancouver Whitecaps. El conjunto regiomontano volverá al Apertura 2026 el sábado 15 de agosto, cuando visite al Atlas en la jornada 4.

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