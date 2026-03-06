Checo Pérez logró lo impensable: “Creí que nunca iba a competir en Red Bull”

Publicado por Marcel Guzmán

Red Bull y Checo Pérez revelaron que sus rumbos irán por caminos distintos para el 2025, con lo que el piloto mexicano se despidió de la escudería de los toros rojos después de cuatro años de relación.En Claro Sports recordamos con nuestro documental Never Give Up, el momento cuando el tapatío hizo su arribo al equipo en Milton Keynes. Algo que pensó que nunca iba a poder conseguir, ya que una de las características de ellos, es que toman pilotos jóvenes de su propio proyecto deportivo.

