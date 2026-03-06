Never Give Up: Checo Pérez y la mentalidad que lo llevó al éxito en la F1: “Para mí el fracaso es el no intentarlo”

El mexicano repasa en su documental el esfuerzo que lo llevó a la Fórmula 1 hace 15 años y revela los sacrificios físicos y mentales que implica competir en la máxima categoría

Checo Pérez es un ejemplo claro de esfuerzo y sacrificio, mismo que lo llevó a la Fórmula 1 hace 15 años. Probablemente el piloto mexicano tiene sentimientos encontrados en estos momentos, pero que seguro es algo que ve como un aprendizaje, pues nos dejó muy claro su forma de ver las cosas en su documental Never Give Up, exclusivo de Claro Sports. Además de demostrarnos que no tiene miedo a fracasar, dio una lección de que la vida como conductor de Fórmula 1 no es nada sencilla, ya que siempre tiene que estar al pendiente de su salud física y mental.

