Checo Pérez y Cadillac en la Fórmula 1 2026: ¿Qué resultados se pueden esperar realmente?

Analizamos cuáles son las expectativas reales que se pueden tener en un piloto que regresa a la máxima categoría pero con un equipo incipiente

La temporada 2026 de la Fórmula 1 representa uno de los retos más grandes en la carrera de Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto mexicano vuelve a la parrilla después de un año sabático, pero lo hace en una situación completamente distinta a la que vivió en Red Bull: ahora es parte de Cadillac, una escudería debutante que llega como el equipo número 11 de la parrilla.

Esto significa que el objetivo principal no será ganar carreras desde el inicio. El propio Pérez lo ha reconocido: el proyecto está en una fase de construcción. Sin embargo, su experiencia, su capacidad para gestionar neumáticos y su habilidad para aprovechar carreras caóticas podrían convertirlo en una pieza clave para que Cadillac dé sus primeros pasos competitivos.

A continuación, analizamos qué se puede esperar realmente de Checo Pérez en 2026.

Un proyecto nuevo: el principal reto

Cadillac entra a la Fórmula 1 en un contexto complejo. La temporada 2026 estrena nuevo reglamento técnico, con cambios en aerodinámica, motores híbridos y combustibles sostenibles. Eso significa que todos los equipos empiezan desde cero, pero con la diferencia de que los equipos consolidados cuentan con décadas de experiencia. Esto quiere decir que para Cadillac el desafío es doble, pues además de la construcción de un auto competitivo, también enfrenta el reto de crear una estructura operativa de un equipo de F1, lo cual incluye áreas como:

Estrategia

Pit stops

Simulación

Desarrollo aerodinámico

Correlación entre simulador y pista

Por ello, las primeras carreras del año funcionarán prácticamente como tests en condiciones reales.

El papel de Checo Pérez dentro del equipo

Checo Pérez, listo para debutar con Cadillac en la F1 | Reuters

Aquí es donde entra la importancia de Sergio Pérez. Cadillac no fichó al mexicano únicamente por su velocidad, sino por toda la experiencia en más de una década en el Gran Circo en donde ha aportado al desarrollo de autos, lo cual será una de las funciones principales del tapatío con la escudería estadounidense. A lo largo de su carrera, Checo ha sido considerado como un piloto clave en equipos como Sauber, Force India y Racing Point en donde logró sumar podios pese a no estar en equipos que aspiraban a ello. Cabe recordar que incluso con Racing Ponit logró su primera victoria en Sakhir en 2020.

En su etapa por Red Bull, el mexicano también fungió como un elemento fundamental en la puesta a punto del auto que llevó a la escudería austriaca a ganar dos campeonatos de constructores con el mexicano en el equipo y cuatro títulos de pilotos para su entonces coequipero, Max Verstappen.

Asimismo, su capacidad de liderazgo dentro del equipo fue un factor determinante para su fichaje con Cadillac. El mexicano ha sabido ser una guía para sus compañeros más jóvenes y un piloto con un carácter determinante.

Aunado a ello, una de las virtudes que han destacado a Checo Pérez en la Fórmula 1 es su habilidad para gestionar carreras largas, relacionado precisamente con su excepcional gestión de neumáticos. Su estilo de manejo le ha permitido darle más vida útil a los compuestos y ello le ha ayudado a tener un óptimo rendimiento que se ha traducido en podios o puntos importantes. Su capacidad para mantener un alto nivel técnico ha sido una característica constante a lo largo de su carrera.

Más allá de su aporte dentro de las pistas, Checo Pérez ha sido factor fuera de ellas como cuando en 2018, tomó la iniciativa, con apoyo de miembros del equipo, de poner a Force India bajo administración judicial luego de las deudas que la escudería tenía tanto con él como con proveedores. Esta acción derivó en que la escudería se pusiera en concurso de acreedores para una eventual venta (a Lawrence Stroll) y con ello se evitó que 400 personas perdieran su empleo. Después de ello, Force India se convirtió en Racing Point que hoy en día es Aston Martin.

Objetivo realista para 2026: la media tabla

En el papel, para su primera temporada de Fórmula 1, Cadillac aspira a pelear entre la parte baja de la media tabla y el fondo del campeonato. La gran misión del equipo es tener un auto razonablemente competitivo, pero estaría lejos codearse con las escuderías más fuertes y con años de experiencia como Ferrari, McLaren, Mercedes y el propio Red Bull.

La parrilla podría dividirse en tres grupos:

Top teams

(Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren) Media tabla

(Aston Martin, Alpine, Williams, RB) Equipos nuevos o en reconstrucción

(Cadillac y Audi)

En ese contexto, un resultado entre P10 y P14 sería un desempeño bastante sólido para Checo Pérez en muchas carreras.

Carreras donde Checo podría sumar puntos

Aunque Cadillac no sea competitivo al inicio, hay circuitos donde la experiencia de Pérez puede marcar diferencia, sobre todo el los circuitos callejeros, por algo se le conoce al mexicano como el ‘Rey de las Calles’, pues a lo largo de su carrera ha demostrado tener un extraordinario rendimiento en pistas urbanas, ya que de sus seis victorias en la máxima categoría del automovilismo, cinco han sido en trazados callejeros: Bakú (2021, 2023), Mónaco (2022), Singapur (2022) y Arabia Saudita (2023).

Circuitos callejeros en 2026

Miami | 01-03 mayo

Bakú | 25-27 septiembre

Singapur | 09-11 octubre

Las Vegas | 19-21 noviembre

La buena gestión de neumáticos también podría ser clave para el mexicano en otros circuitos demandantes por el tema de las condiciones climáticas. Con su buen manejo de neumáticos en estas carreras los puntos no serían imposibles.

Circuitos de alta degradación

Bahréin | 10-12 abril

México | 30 octubre – 01 noviembre

Abu Dhabi | 04-06 diciembre

El factor caos en 2026

El inicio de un nuevo reglamento en la Fórmula 1 suele provocar temporadas impredecibles. Cuando cambian las reglas técnicas, algunos equipos interpretan mejor el reglamento desde el principio, mientras otros tardan varias carreras en encontrar el rendimiento ideal. Además, es común que aparezcan problemas de fiabilidad o errores estratégicos mientras las escuderías aprenden a manejar los nuevos autos.

Este tipo de escenarios abre oportunidades para equipos que, en teoría, no parten como favoritos. Si un equipo logra construir un monoplaza confiable y evita errores operativos, puede aprovechar carreras con abandonos, estrategias arriesgadas o condiciones cambiantes para sumar puntos importantes.

La historia reciente ofrece ejemplos claros. Brawn GP sorprendió en 2009 con el nuevo reglamento, Racing Point logró resultados destacados en 2020 y Alpine ganó en Hungría 2021 en una carrera llena de incidentes. Si Cadillac logra terminar carreras de forma consistente en 2026, Checo Pérez podría aprovechar ese tipo de situaciones para meterse en la zona de puntos.

La importancia de terminar carreras

Para un equipo nuevo en la Fórmula 1, el primer objetivo no suele ser la velocidad pura, sino la fiabilidad. Antes de pensar en podios o victorias, el reto principal consiste en construir un auto capaz de completar Grandes Premios sin fallas mecánicas y con un funcionamiento estable durante todo el fin de semana.

En ese sentido, Cadillac tendrá un desafío claro en su primera temporada en 2026. El equipo buscará priorizar terminar carreras, ejecutar paradas en boxes limpias y construir una base técnica sólida que le permita acumular información en cada circuito del calendario. Cada kilómetro en pista será clave para entender el comportamiento del monoplaza y mejorar su rendimiento.

La historia de la Fórmula 1 muestra que muchos equipos nuevos necesitan tiempo para consolidarse. En varios casos, las escuderías tardan dos o tres temporadas en convertirse en competidores sólidos dentro de la parrilla. Si Cadillac logra completar carreras de forma constante y reducir errores operativos, podrá avanzar paso a paso en su desarrollo y aprovechar oportunidades cuando las carreras presenten escenarios inesperados.

El calendario 2026: una temporada larga

El campeonato tendrá 24 Grandes Premios, iniciando en Australia y al igual que el año :

06-08 marzo | GP de Australia, Melbourne

13-15 marzo | GP de China, Shanghai

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo | GP de Miami, USA

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Monaco

12–14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungria, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de Mexico, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

Este calendario largo puede favorecer a Cadillac, porque tendrán más tiempo para desarrollar el auto durante la temporada.

El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a vibrar con Checo | Imago7

El momento clave: la segunda mitad del año

Si el desarrollo del monoplaza avanza en la dirección correcta, Cadillac podría mostrar una mejora más clara a partir de la segunda mitad de la temporada. En Fórmula 1, los primeros meses suelen servir para recopilar datos y entender el comportamiento del auto en distintos circuitos, mientras los ingenieros trabajan en actualizaciones que corrigen debilidades detectadas en las primeras carreras.

Por eso, competencias del calendario europeo y posteriores como Bélgica, Hungría, Italia o Bakú podrían convertirse en un punto de referencia para evaluar la evolución real del proyecto. En muchas ocasiones, los equipos nuevos dan su salto de rendimiento a mitad de año, cuando llegan paquetes aerodinámicos importantes que cambian el equilibrio del auto y permiten competir con mayor regularidad en la zona media de la parrilla.

Checo Pérez: un año para construir el futuro

La temporada 2026 no será una campaña para medir a Checo por podios o victorias.

Será un año para evaluar:

Su liderazgo dentro del equipo

Su capacidad de desarrollo técnico

Su constancia en carrera

Si Cadillac logra terminar la temporada peleando regularmente por puntos, el proyecto podrá considerarse un éxito inicial.

Y si hay algo que la Fórmula 1 ha demostrado muchas veces es que los proyectos grandes no se construyen en meses… se construyen en años.

Para Checo Pérez, 2026 podría ser el inicio de una nueva etapa histórica en su carrera.

