México y Latinoamérica, presentes en la Inauguración de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026

La delegación latinoamericana tuvo su momento en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde atletas de la región desfilaron en el estadio ante miles de espectadores, marcando el inicio oficial de la competencia que se disputará del 6 al 15 de marzo. Aunque las delegaciones son pequeñas, su presencia simboliza el crecimiento de los deportes invernales paralímpicos en América Latina.

Argentina

La primera delegación de la región en aparecer fue Argentina, representada por Enrique Plantey y Nicolás Lima, quienes encabezaron el desfile. Ambos atletas competirán en para esquí alpino y para esquí de fondo, respectivamente, mientras que Omar Lorenzo completa la delegación albiceleste y hará su debut paralímpico en las pruebas de para esquí de fondo y parabiatlón.

Plantey llega a Milano Cortina 2026 como el integrante más experimentado del equipo argentino. El atleta de 46 años, originario de Neuquén, participa en sus cuartos Juegos Paralímpicos de Invierno. Su actuación más destacada se dio en Beijing 2022, donde consiguió un cuarto lugar en el slalom gigante dentro de la categoría de sentado, uno de los mejores resultados para Argentina en esta disciplina.

Por su parte, Nicolás Lima, nacido en Ushuaia, disputa su segunda participación paralímpica tras haber competido en la edición anterior en para esquí de fondo. En tanto, Omar Lorenzo, también procedente de Tierra del Fuego, vive un momento especial al debutar en el máximo escenario paralímpico, con la ilusión de sumar experiencia en las pruebas de esquí de fondo y biatlón.

Chile

Otra de las representaciones latinoamericanas en el desfile fue Chile, que estará representado por Nicolás Bisquertt Hudson, quien no estuvo presente en Verona para la Inauguración pero sí apareció en las pantallas del estadio. El atleta competirá en las cinco pruebas de para esquí alpino en la modalidad sentado y afrontará su tercera participación paralímpica. Tras conseguir resultados históricos para su país en ediciones anteriores, el chileno llega a esta cita con el objetivo de acercarse al podio.

El Salvador

La presencia de El Salvador marca un hecho histórico, ya que el país participará por primera vez en unos Juegos de Invierno, ya sean Olímpicos o Paralímpicos. La delegación está integrada por David Chávez y Jonathan Arias, quienes competirán en para esquí de fondo dentro de las categorías LW10 y LW10.5, respectivamente, abriendo una nueva etapa para el deporte salvadoreño.

México

En el caso de México, el país también tendrá representación en la justa invernal con Arly Velásquez, uno de los referentes del deporte paralímpico nacional. El atleta no estuvo presente en el desfile debido a que se prepara para competir en la final de descenso del para esquí alpino, programada para la madrugada del 7 de marzo, será a las 3:50 horas, tiempo del centro de México.

Velásquez participará en sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno, manteniendo una trayectoria constante desde su debut en Vancouver 2010. El mexicano, nacido en Cancún, posee el mejor resultado histórico del país en esta competencia con un onceavo lugar en el supergigante de Sochi 2014, además de haber logrado en Maribor 2025 el mejor resultado de México en un Campeonato Mundial de para esquí alpino. Con esa experiencia, llega a Milano Cortina 2026 con la intención de seguir escribiendo historia para el deporte paralímpico mexicano.

