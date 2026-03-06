Never Give Up: Carlos Slim Domit siempre tuvo clara la importancia de Checo Pérez en Red Bull

Carlos Slim Domit subraya su papel clave en Red Bull, donde aportó experiencia y ayudó a Max Verstappen a lograr objetivos

En el documental exclusivo de Claro Sports, Never Give Up, se hizo un recorrido en la extraordinaria carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1, Carlos Slim Domit, Presidente de Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil, reveló la importancia que tuvo el piloto tapatío en el equipo de los Toros Rojos, donde alabó la visión de Christian Horner para saber que Sergio tendría una labor muy importante en la institución, pues a pesar de no haber sido parte del proyecto de jóvenes pilotos, le dio experiencia al equipo. Aunado el hecho de haber ayudado a Max Verstappen y a Red Bull a alcanzar los objetivos trazados.

