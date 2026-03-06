¿James Rodríguez lesionado? DT de Minnesota aclara su situación

Cameron Knowles, entrenador del Minnesota, confirmó que James Rodríguez salió del entrenamiento por una molestia física.

James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota | Minnesota oficial.

El primer partido de James Rodríguez en el 2026 todavía no tiene fecha y hora. El capitán de la Selección Colombia concretó su traspaso hace unas semanas al Minnesota United de Estados Unidos y aún no ha podido disputar sus primeros minutos. Ahora, con la tercera fecha de la MLS ha disputarse este primer fin de semana de marzo, su debut estaría en duda.

Vale la pena recordar que, hace un mes, el número 10 de la Selección Colombia fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United de Estados Unidos. Desde entonces, tuvo que estar un poco más de 10 días sin entrenar con su club ni competir de alguna forma debido a la demora con su visa de trabajo.

Su documentación finalmente llegó nada más un par de días antes del primer partido del año en el fútbol estadounidense. Minnesota visitó a Austin FC el 21 de febrero, pero el colombiano no fue convocado. Luego, para la jornada número dos de la MLS, los dirigidos por Cameron Knowles recibieron en casa a Cincinnati. Sin embargo, el 10 se quedó en el banquillo y no ingresó al terreno de juego.

El debut de James Rodríguez está en duda

Ahora, la tercera fecha de la Major League Soccer parecía ser el escenario ideal para que James Rodríguez por fin viera sus primeros minutos de juego con la camiseta del Minnesota United. No obstante, un día antes del partido ante Nashville, el entrenador de su club puso en duda su situación.

El máximo referente del fútbol colombiano no terminó el último entrenamiento antes del juego ante Nashville por una molestia física. Es por eso que, su debut este sábado 7 de marzo estaría más que en duda. Dicha información fue confirmada por nada más y nada menos que Cameron Knowles, director técnico del Minnesota.

🚨🇨🇴 James Rodríguez no terminó el entrenamiento de ayer por una molestia física y su debut con Minnesota 🇺🇸 mañana está en duda, explica Cameron Knowles, su entrenador.



📹 @jrojasa75



pic.twitter.com/UTxM0hXIU0 — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 6, 2026

Una situación que no solamente preocupa a la Selección Colombia por su estado físico, sino por su continuidad deportiva. Pues, en tres meses que van corridos del 2026, James Rodríguez no ha disputado ni un solo partido y tampoco estuvo presente en la pretemporada de su nuevo club. Estando a menos tres meses del Mundial 2026, la actualidad del número 10 no es la que Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico esperaban.

Te puede interesar: