‘Never Give Up’: La carrera en la que Checo Pérez demostró el porqué nunca te puedes dar por vencido

El mexicano vivió uno de sus momentos más duros en 2020, cuando estuvo cerca de quedarse sin asiento. En Sakhir pasó del último lugar a ganar la carrera, una hazaña que reflejó su determinación y talento

Durante el año 2020, el mundo vivía un momento complicado por la pandemia de Covid 19 y Checo Pérez tampoco la pasaba del todo bien ya que estaba cerca de quedarse sin asiento en la escudería de Racing Point. Llegaba el Gran Premio de Sakhir y muy temprano el piloto tapatío tuvo un contacto con otro coche y se fue hasta el último lugar.

Es difícil imaginar un escenario más adverso que el que enfrentaba Checo pero la hazaña llegaría, pasó de ir en último lugar a ganar la carrera. Esa era la cumbre de todo el esfuerzo que el mexicano había hecho desde que era un niño en categorías de karts hasta que logró alcanzar la cima en la Fórmula 1.

Para Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso y de América Móvil, la situación ocurrida aquel domingo 6 de diciembre del 2020 no lo sorprendió ya que él conoce perfectamente las capacidades de Pérez: “Esa determinación de a pesar de estar en último y de estar consistentemente peleando hacia adelante, yo solamente se lo conozco a Checo”

Jimmy Morales, Director de la Escudería Telmex Telcel, también lo tiene claro: “Hoy en día, los equipos de Fórmula 1 te dicen buenos hay muchos, yo quiero unos fuera de serie, Checo es un fuera de serie”.

TE PUEDE INTERESAR: