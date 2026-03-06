Milano Cortina 2026 inaugura los Juegos Paralímpicos de Invierno con una ceremonia que celebra la historia

La Arena de Verona albergó el espectáculo inaugural que marcó el inicio de la competición y recordó los 50 años del movimiento paralímpico invernal

Los pebeteros se encendieron en Milán y Cortina | Reuters

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 comenzaron oficialmente con la Ceremonia de Inauguración celebrada en la histórica Arena de Verona. El espectáculo, titulado Life in Motion, combinó música, arte escénico y referencias al legado del movimiento paralímpico para marcar el inicio de la competición. Ante miles de espectadores y con la participación de 56 delegaciones, el evento celebró el espíritu del deporte adaptado y recordó la evolución de los Juegos desde su primera edición hace medio siglo.

El primer acto del programa oficial se construyó alrededor de un poderoso segmento musical basado en la percusión. Sobre el escenario coincidieron Elisa “Helly” Montin, campeona mundial de batería, el histórico baterista de The Police, Stewart Copeland, y el percusionista británico con discapacidad Cornel Hrișcă-Munn. Los tres protagonizaron un duelo rítmico que marcó el pulso inicial de la ceremonia y encendió la energía del recinto. La secuencia culminó con la aparición de la artista italiana Chiara Bersani, quien trazó una línea de luz sobre el escenario como símbolo del inicio oficial de los Juegos.

Posteriormente se realizó uno de los actos protocolarios centrales con la entrada de la bandera italiana. La modelo Carlotta Bertotti y la triatleta paralímpica Veronica Yoko Plebani fueron las encargadas de portarla mientras se interpretaba el himno nacional en una versión contemporánea a cargo de la cantante Mimì, ganadora de X Factor Italia 2024.

50 años de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el homenaje a los 50 años de los Juegos Paralímpicos de Invierno. A través de una producción audiovisual se recordó el origen del movimiento en Örnsköldsvik, Suecia, en 1976, sede de la primera edición oficial de estos Juegos. Aquella competencia reunió a 250 atletas de 16 países y marcó el inicio de una evolución deportiva que hoy reúne a miles de competidores de todo el mundo.

El desfile de atletas reunió a las 56 delegaciones participantes, que ingresaron a la Arena de Verona al ritmo de la música del grupo italiano Meduza. En el caso de México, el único representante nacional en estos Juegos, Arly Velásquez, no participó en el desfile debido a que se encuentra en Cortina d’Ampezzo, donde ya se prepara para iniciar su actividad deportiva. El esquiador mexicano competirá este 7 de marzo en el descenso del esquí alpino, prueba que podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports.

En el desfile, destacó la participación de El Salvador, que hace su primera aparición en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. China se presentó con la delegación más numerosa de la justa con 70 atletas, seguida por Estados Unidos con 68 y Canadá con 46. Además, los atletas Rusia y Bielorrusia desfilaron bajo su propia bandera por primera vez desde 2014. Siete países, Chequia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania declinaron enviar a sus atletas a la inauguración, argumentando razones políticas

Tras el desfile, el DJ Miky Bionic, quien utiliza una prótesis biónica de última generación, presentó las seis disciplinas deportivas de la justa mientras los artistas en escena recrearon los Agitos, símbolo del movimiento paralímpico. La ceremonia continuó con distintos números escénicos que exploraron la relación entre el cuerpo y el espacio en distintas zonas de la ciudad de Verona.

“Música en movimiento”

Verona albergó la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno | Reuters

El pianista y productor italiano Dardust interpretó música original, mientras la compañía de danza de Yoann Bourgeois desarrolló una coreografía que desafiaba la gravedad en rampas y plataformas giratorias. Entre los intérpretes destacó el bailarín con prótesis Daniele Terenzi, quien participó en varias de las secuencias acrobáticas.

Uno de los momentos artísticos más emotivos llegó con una interpretación de “La Campanella” de Niccolò Paganini en el Teatro Filarmónico de Verona. La pieza fue ejecutada por la violonchelista con discapacidad Valentina Irlando, mientras la bailarina sorda Carmen Diodato acompañó la obra con una coreografía visual que traducía la música en movimiento.

Inauguración de los Juegos Paralímpicos 2026

Posteriormente se realizaron los discursos oficiales del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y del presidente del comité organizador Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, antes de que el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, declarara oficialmente inaugurados los Juegos.

“Los Juegos Paralímpicos son el evento más transformacional en el mundo. Ustedes nos muestran que los límites son ilusiones… y que las grandes historias de la humanidad todavía no se han escrito. El deporte paralímpico es un modelo vivo de lo que la sociedad puede y debe ser: un lugar donde todos son bienvenidos, donde todos pertenecen y donde todos tienen un valor. Los paralímpicos demostrarán al mundo que la discapacidad no es una limitación, sino una dimensión increíble de la diversidad humana”, declaró Parsons.

La ceremonia también incluyó un homenaje artístico a Verona como ciudad literaria mediante una reinterpretación coreográfica de Romeo y Julieta. La escena combinó danza aérea con la participación del pionero del baile en silla de ruedas Marco Galli, acompañado por los artistas Andrew Gregory y Yvonne Sminke.

La bandera paralímpica ingresó posteriormente al recinto portada por leyendas del deporte italiano como Silvia Parente, Enzo Masiello, Christian Lanthaler, Dorothea Agetle, Angelo Zanotti y Joseph Erlacher. El himno paralímpico se interpretó con instrumentos como el theremin ejecutado por Lina Gervasi y el arpa de cristal interpretada por Samuel Rubino, mientras los juramentos oficiales se realizaron simultáneamente desde Cortina d’Ampezzo.

Se encienden los pebeteros

El momento culminante de la noche llegó con el encendido de los pebeteros paralímpicos. La esgrimista italiana Bebe Vio ingresó a la Arena de Verona con la antorcha, mientras en las pantallas aparecían las imágenes de los encargados del encendido final.

Por primera vez en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno, dos pebeteros se encendieron de forma simultánea en ciudades distintas. El legendario esquiador alpino Gianmaria Dal Maistro, ganador de nueve medallas paralímpicas, encendió el pebetero ubicado en el Arco della Pace de Milán, mientras la histórica atleta Francesca Porcellato, conocida como la Rossa Volante y poseedora de 15 medallas paralímpicas en tres disciplinas diferentes, hizo lo propio en Cortina d’Ampezzo.

Mensaje desde el espacio

La parte final de la inauguración, titulada “Together”, estableció un vínculo simbólico entre la Tierra y el espacio. Durante este segmento se proyectó un mensaje de la astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sophie Adenot, enviado desde la Estación Espacial Internacional. El momento continuó en la Arena de Verona con la intervención de Michaela Benthaus, quien ofreció un discurso en vivo ante los asistentes. Benthaus es reconocida por convertirse en la primera ingeniera aeroespacial usuaria de silla de ruedas en viajar al espacio, y su participación reforzó el mensaje central de la ceremonia: la idea de que la innovación, la inclusión y la determinación permiten ampliar las fronteras de lo posible.

La ceremonia concluyó con un cierre musical colectivo encabezado por Neri Per Caso, Annalisa Minetti, John De Leo y el rapero Il Tre, quienes interpretaron el clásico italiano “Nel blu dipinto di blu (Volare)” junto a un coro global que simbolizó la unión del movimiento paralímpico.

Con la llama encendida y los Juegos oficialmente inaugurados, Milano Cortina 2026 dio inicio a una nueva edición del evento paralímpico invernal, continuando un legado que comenzó en Suecia hace cincuenta años y que hoy reúne a atletas de todo el mundo en torno al deporte, la superación y la inclusión.

