La bandera de Rusia vuelve a desfilar en una Ceremonia de Inauguración

Los atletas rusos desfilan como delegación en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 pese al boicot de varios países

Por primera vez en una década, la bandera de Rusia desfiló en una Ceremonia de Inauguración de una justa olímpica. Fue en la apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en una situación que ocasionó un boicot por parte de otras naciones al evento realizado este viernes 6 de marzo en la Verona Olympic Arena.

Los atletas rusos no participaban bajo su bandera desde hace 10 años. Todo inició en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, como sanción por el esquema de dopaje que realizaron durante Sochi 2014. Compitieron también el Tokyo 2020 bajo la nominación Atletas Olímpicos de Rusia.

Debido a la invasión de Rusia a Ucrania, la bandera rusa tampoco desfiló ni en Beijing 2022 ni en Paris 2024, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos. Tampoco lo hizo Bielorrusia, sus aliados en ese conflicto armado. La FIFA también les vetó del Mundial de Qatar 2022. Hace unos días, en la Ceremonia de Inauguración de Milano Cortina 2026, tampoco lo hicieron, participando como Atletas Individuales Neutrales, pero esto se revirtió para la apertura de los Paralímpicos.

La razón fue por la votación del Comité Paralímpico Internacional, que es independiente del COI. En 2022 votaron por una suspensión total de los atletas rusos, en 2023 por una parcial y en 2025 ya no se aprobó el veto. A raíz de esto, Chequia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania declinaron participar, mientras que Reino Unido no formó parte de la Ceremonia de Inauguración.

