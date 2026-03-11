El Conegliano toma ventaja en Ankara e impone récord en la ida de los cuartos de final de la Champions League

El Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano pegó primero en los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol femenil. El equipo italiano se impuso 0-3 (21-25, 18-25 y 17-25) en su visita al Ankara Zeren Spor Kulübü, en un partido definido en una hora y 19 minutos en la TVF Zíraat Bankkart Volleyball Hall de Ankara. Las Panteras no solo ganaron, también impusieron un récord con su vigésimo noveno (29) triunfo al hilo, máximo registro en la historia de la competición europea.

La jugadora del partido fue Neneh Sillah, quien registró 14 puntos en un 58% de ataque. Será el próximo miércoles 18 de marzo cuando se defina la eliminatoria en el Palaverde, casa del conjunto italiano y actuales campeonas de la CEV Champions League.

