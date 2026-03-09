¿Crisis en la portería de México previo al Mundial 2026?

La jornada 10 de la Liga MX dejó movimientos importantes en la conversación sobre la portería de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Raúl Rangel quedó en el centro del debate después del error que cometió durante el Clásico Tapatío con Chivas, una jugada que volvió a poner bajo la lupa el rendimiento de los guardametas nacionales. Al mismo tiempo, Luis Ángel Malagón no apareció como titular con el América, una decisión que sorprendió a varios sectores.

En ese contexto, el exguardameta y analista Félix Fernández revisa el momento que viven los porteros mexicanos que buscan quedarse con el puesto titular en la selección. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, el rendimiento en la Liga MX adquiere mayor relevancia para jugadores como Malagón, Rangel y otros arqueros que aspiran a convencer al cuerpo técnico de Javier Aguirre. La competencia por la portería se mantiene abierta y cada actuación en el torneo local comienza a pesar en la evaluación de cara a la próxima Copa del Mundo.

